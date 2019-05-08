В Калининградской области переход на цифровое телевизионное вещание активизировал мошенников. Они представляются сотрудниками специализированных фирм, требуют плату за подключение к "цифре" или продают приставки по завышенным ценам.

Полный переход на цифровое ТВ в самом западном регионе России произойдет 3 июня 2019 года. В преддверии этого события калининградцы нашли в почтовых ящиках странные листовки, оформленные как официальные уведомления жилищно-коммунальных служб.

Дельцы призывают позвонить по определенному телефону и пригласить "мастеров", которые настроят телевизор на прием "цифры". В противном случае, пугает листовка, вас могут отключить от телевизионного вещания.

За услуги настройщиков, разумеется, придется заплатить. Да и приставки они продают в несколько раз дороже их реальной стоимости. А самые наглые могут потребовать еще и абонентскую плату.

В министерстве цифровых технологий и связи региона таких предпринимателей назвали мошенниками. По словам чиновников, подключиться к цифровому эфирному телевидению можно самостоятельно. Если у вас возникнут какие-то вопросы, на них бесплатно ответят операторы Российской телевизионной и радиовещательной сети.

- Никакой абонентской платы для просмотра в эфире двадцати общефедеральных каналов также не взимается, - подчеркивает министр цифровых технологий и связи региона Алексей Игнатенко. - Новые телевизоры позволяют принимать эфирный телевизионный сигнал необходимого стандарта. К старым телевизорам достаточно добавить приставку, поддерживающую формат DVB2, и обычную дециметровую антенну. В магазинах региона доступны телевизионные приставки стоимостью до одной тысячи рублей.

Малообеспеченным жителям региона расходы на приставку компенсируют. Для этого необходимо прийти в МФЦ с паспортом, справкой о доходах, заполненным гарантийным талоном и чеком, кассовым или товарным. Подать заявление можно в течение полугода с момента покупки. Вам вернут фактические расходы, но не более тысячи рублей.

Контакты



Горячая линия Российской телевизионной и радиовещательной сети: 8-800-220-20-02.

Региональная горячая линия по вопросам перехода на цифровое ТВ: (4012) 31-05-17.