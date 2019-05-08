В Калининградской области восстановили воинское захоронение, которое недавно нашли поисковики. В братской могиле в поселке Переславское покоятся более 80 советских воинов, погибших в 1945 году.

У этого военно-мемориального объекта непростая судьба. На топографических картах 1955 и 1958 годов объект значился как братская могила. Около сорока лет назад ее символически объединили с мемориалом, расположенным на Гвардейской улице. Но фактически советских воинов не перезахоронили.

Место, где покоятся бойцы, на несколько десятилетий было забыто. Месяц назад его вновь обнаружили поисковики региональной организации "Совесть". Власти решили не переносить останки воинов, а восстановить мемориал.

На днях прошел субботник, в котором приняли участие местные жители, чиновники и активисты регионального Совета по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Они расчистили территорию, высадили сорок туй, установили временный деревянный обелиск и две плиты с именами военнослужащих. Вскоре муниципалитет возьмет воинское захоронение на учет, паспортизирует и передаст сведения в Минобороны РФ.

- После этого вместо временного обелиска планируется поставить стационарные надгробные сооружения с гранитными или мраморными плитами, на которые нанесут имена погибших бойцов Красной армии, - отмечает глава Калининградской области Антон Алиханов.