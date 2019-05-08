В мае в Архангельской области вступают в силу новые законы

Более тридцати законопроектов рассмотрели депутаты Архангельского областного Собрания на минувшей сессии. Двадцать документов приняты во втором чтении. Тематический охват - от строительства до музейного дела. Что изменится в регионе с появлением этих законов?

Построил дом - создай инфраструктуру

Архангельская область готовится к выполнению очередной программы по переселению из аварийного жилья. Она рассчитана на 2019-2024 годы и разбита на шесть этапов. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Поморью на реализацию первого этапа 1 миллиард 760 миллионов рублей. Обязательным условием по-прежнему остается софинансирование из регионального и местных бюджетов. Область внесет 76 миллионов рублей.

На все эти средства предполагается расселить 40 тысяч квадратных метров жилья. Из аварийных домов в новые квартиры переедут более 2100 человек.

Чтобы начать эту работу, областные депутаты внесли изменения в бюджет.

- В предыдущей программе участвовали дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года, - напомнил председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря. - Когда она завершилась, было много надежд на продолжение. Ведь аварийный фонд продолжает увеличиваться. В новую программу включаются дома, получившие этот статус до 1 января 2017-го. И сейчас муниципалитеты должны срочно провести ревизию такого жилфонда, чтобы ничего не упустить. Также им предстоит определиться со своей долей финансирования программы. А от строителей ждем качественной работы, которая позволит сдать новые дома без замечаний.

Еще один важный законопроект касается как раз строительной сферы. Он призван создать условия для развития крупной комплексной застройки. Речь идет об инвестпроектах по строительству жилья общей площадью не менее 40 тысяч квадратных метров. При этом застройщик должен будет возвести не только дома, но и социальные объекты, необходимые в любом микрорайоне: детский сад, школу и так далее. Вся коммунальная инфраструктура также ляжет на плечи застройщика. Закон обязывает направить на эти цели не менее семи процентов от всей суммы инвестиций.

Крупный застройщик должен будет возвести не только дома, но и социальные объекты - детский сад, школу, поликлинику

С такой инициативой выступили ряд депутатов областного Собрания. Они считают, что закон, принятый в первом чтении, позволит привлечь внебюджетные источники к развитию социальной инфраструктуры и увеличить объем жилищного строительства.

- Мы хотим простимулировать развитие строительной отрасли в регионе, - поясняет один из авторов инициативы, заместитель председателя облсобрания Александр Дятлов. - Закон дает правительству региона право рассматривать крупные строительные проекты и принимать их как инвестиционные. Возведение 40 тысяч квадратных метров жилья и более потребует вложений на сумму два миллиарда рублей.

Семь процентов (это порядка 150-160 миллионов) пойдут на благоустройство и строительство соцобъектов. Причем эти здания впоследствии будут безвозмездно переданы муниципалитету. Таким образом мы избежим проблем с точечной застройкой, когда в микрорайоне появляются только дома и больше ничего. Рядом с жильем должно быть все необходимое - от детских и спортивных площадок до поликлиник.

Поправки в закон о госполитике области в сфере инвестиционной деятельности прошли первое чтение.

Мы поведем вас всех в музей

Многодетные и приемные семьи вправе в полном составе бесплатно посетить любой государственный музей Архангельской области. Однако до сих пор они могли это сделать только раз в месяц, причем в конкретный день - третий четверг. Но по будням родители обычно работают, а дети-школьники учатся. Даже если папа или мама возьмут отгул, пойти в музей всей семьей не получится, а разве это радость?

Такое ограничение фактически лишало многодетные семьи права воспользоваться льготой. Чтобы исправить ситуацию, депутаты Поморья по предложению коллег из Архгордумы дали большим семьям право посещать музеи в любой удобный для них день.

- Ограничения делали эту льготу бессмысленной, поэтому решено их отменить, - прокомментировала председатель комитета по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова. - Для этого вносятся изменения в два областных закона - о музеях и музейном деле и о мерах соцподдержки многодетных семей. Они смогут пойти в музей в тот день, который выберут сами, без каких-либо ограничений.

По словам депутата, музейные работники горячо поддержали эту инициативу. Билеты таким посетителям покупать не нужно, но чем больше людей придет в музей, тем лучше: это делает его живым, а из многочисленной детворы наверняка вырастут настоящие ценители истории и культуры.

Праздник на нашей улице

В Архангельской области появятся свои региональные праздничные дни и памятные даты. Законопроект на эту тему, разработанный областным правительством, принят в первом чтении.

- Он устанавливает единые подходы к определению праздничных дней и памятных дат в регионе, - пояснил директор правового департамента администрации губернатора и правительства области Игорь Андреечев. - Подобные законы приняли более сорока субъектов РФ. Наша цель - сохранение исторических и культурных традиций Поморья. Сейчас в регионе есть только три "своих" праздника: День отца, День животновода и День пчеловода. Очевидно, что они не отражают всю многогранную жизнь области. При этом поступают предложения учредить новые праздники - например, День северного лесного оленя. Установить критерии для таких случаев и призван новый закон.

После широкого обсуждения пока предложено установить восемь праздничных дней и около 40 памятных дат. В числе первых - День устава и символов Архангельской области (23 мая), День арктических экспедиций (10 июля), День северных конвоев (31 августа) и другие. Региональные праздники не должны дублировать федеральные. Они будут "красными днями календаря", но не выходными.

Памятные даты посвящены ключевым событиям и выдающимся уроженцам Поморья, которые внесли большой вклад в его развитие. Адмирал Николай Кузнецов, художник Александр Борисов, изобретатель телевидения Борис Розинг - это лишь начало списка.

Как подчеркивает Игорь Андреечев, закон о региональных праздничных днях и памятных датах отличается тем, что после принятия заживет своей жизнью. Эксперты, депутаты, местные власти и просто северяне смогут предлагать свои праздники, у которых будет шанс появиться в календарях.

Цифра

450 тысяч квадратных метров аварийного жилья необходимо расселить в Поморье к 2024 году. Новоселами станут порядка 26 тысяч северян.

Кстати

ЕДВ подрастут

В Поморье почти в два раза увеличат ежемесячные выплаты Размер ЕДВ для ветеранов, тружеников тыла и жертв политрепрессий будет расти поэтапно. С 1 октября 2019 года его увеличат на 200 рублей, а с 1 января 2020-го - еще на столько же. В итоге сумма составит 856 рублей. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поручил разработать и внести на рассмотрение майской сессии областного Собрания законопроект о поэтапном повышении ЕДВ.