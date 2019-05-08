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08.05.2019 14:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге покажут премьеру комедийной оперы "Рита и Пираты"

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
На сцене Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества 16 мая представят премьеру - зрители увидят оперу Гаэтано Доницетти "Рита и Пираты". Режиссер-постановщик - дипломант кафедры музыкальной режиссуры петербургской Консерватории имени Римского-Корсакова Елизавета Славина, для которой эта работа стала дебютом.

Новая постановка основана на одноактной комической опере Гаэтано Доницетти "Рита, или Побитый муж". Она была написана в 1841 году, однако премьера состоялась в Париже спустя почти двадцать лет, уже после смерти итальянского оперного композитора.

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Сюжет рассказывает о преуспевающей хозяйке гостиницы Рите. Вздорная и злобливая, она держит своего второго мужа, тихого и покладистого Беппо, под строгим контролем. Спокойствие семейной идиллии внезапно нарушается прибытием Гаспара, первого мужа Риты, которого считали погибшим в кораблекрушении. Гаспар, в свою очередь, тоже уверен, что жена погибла во время пожара, и называет себя вдовцом. В гостинице Риты он проездом - направляется в Алжир, где его ждет невеста. С каждой минутой ситуация накаляется, а мужьям в итоге предстоит решить, кто же останется со сварливой женщиной? Ответ на вопрос должна дать игра в карты, где каждый хочет только одного - проиграть.

Роль Риты сыграет Анастасия Пипко, а Беппо - Григорий Яцентковский (оба - лауреаты Международных конкурсов). Пирата Гаспара на сцене воплотит Гран-При конкурса Бельканто в Люблине, лауреат Международных конкурсов Дмитрий Мулярчик. Музыкальный руководитель постановки и дирижер - Михаил Голиков, народный артист Республики Кабардино-Балкария.

Напомним, петербургская Филармония для детей и юношества ведет свою историю с 1989 года, и в 2019 году представляет публике юбилейный 30-й сезон.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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