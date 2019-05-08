В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В Петербурге в одну из городских больниц доставлена восьмилетняя школьница. В квартире, где она жила, обнаружено около сотни крыс, сообщают в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

Все крысы декоративные. Тем не менее, в двухкомнатной квартире нет условий для содержания такого количества животных. Более того, сама квартира на улице Карпинского, где девочка живет с мамой и бабушкой, оказалась сильно захламлена.

В поле зрения органов опеки квартира никогда не попадала, правда, соседи давно отметили, что за дверями происходит что-то не то. Зловоние распространялось на весь подъезд. Попытки договориться с матерью и бабушкой о наведении чистоты ни к чему не приводили.

Три недели назад соседи пожаловались на "нехорошую" квартиру, но попасть внутрь социальным работникам удалось лишь на днях. Тогда, собственно, и вскрылась вся ситуация.

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут. В аппарате омбудсмена говорят, что школьницу планируют отправить в городской центр социальной помощи. Мать и бабушка против устройства ребенка в учреждение не возражают, тем более, что девочка направляется туда не на постоянное место жительства, а только на время.

За этот период матери и бабушке рекомендовали вычистить квартиру от хлама и избавиться от крыс. Женщины пообещали, что приведут жилье в порядок