В Петербурге в Параде Победы примет участие звонарь со звонницей

В петербургском военном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые примет участие звонарь с передвижной звонницей.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, звонарь Храма Владимирской иконы Божией матери будет сопровождать колокольным перезвоном военный оркестр. В частности - произведение Михаила Глинки "Славься", которое прозвучит на Дворцовой площади. Под эту музыку командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев завершит приветствие парадных расчетов и поздравит военнослужащих с Днем Победы.

В День Победы в Санкт-Петербурге торжественным маршем пройдут 4,5 тысячи военнослужащих и около 130 образцов техники, в том числе двадцать вертолетов и самолетов. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним - танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили "Тигр", "УАЗ", "Тайфун", реактивные системы залпового огня "Торнадо" и артиллерийские установки. Авиационная часть парада будет представлена самолетами Ан-12, Ан-26, Ту-134, истребителями МиГ-31, многоцелевыми боевыми самолетами Су-34, разведчиками Су-24МР, вертолетами Ми-8, Ми-26, Ми-28.