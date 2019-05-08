В День Победы для ветеранов Великой Отечественной войны в Петрозаводске будет работать "Народное такси" - волонтеры готовы возить фронтовиков на своих автомобилях совершенно бесплатно.

Эта общественная инициатива действует в городе уже не первый год, и с каждым разом к ней присоединяется все больше активистов-водителей. В этом году сбор волонтеров был объявлен заранее, на улицах Петрозаводска определены места остановок "Народного такси". Здесь пожилых людей будут ждать автомобилисты, которые развезут их по адресам. Бесплатные таксисты намерены работать не только после парада, но и в течение всего дня.

Помогут фронтовикам и пешие волонтеры, дежурящие на главных улицах в День Победы.