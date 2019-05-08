Вице-губернатор Ленобласти рассказал школьникам из Киргизии о регионе

Делегация школ Киргизской Республики побывала в гостях у руководства Ленинградской области. Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов рассказал ученикам школы-гимназии № 2 имени Валерия Чкалова города Нарын и школы святого равноапостольного великого князя Владимира из столицы республики города Бишкека о достижениях региона, подарил книги о Великой Отечественной войне и памятные сувениры с изображениями архитектурных памятников Ленинградской области.

Визит педагогов и учащихся из Киргизской Республики проходит с 6 по 10 мая в рамках "Школьного проекта", который реализуется по инициативе "Российской газеты". Два года назад делегация школьников из Гатчины побывала в Нарыне, теперь школьники из Киргизии приехали с ответным визитом.

Сергей Перминов, общаясь со школьниками, напомнил о совместной истории русского и киргизского народов, о важности знания о прошлом и правильного, ответственного отношения к нему.

- Вы постигаете знания в быстро меняющемся мире и уже очень скоро будете определять будущее свое и своей страны, - отметил Сергей Перминов. - Важно опираться на фундамент культуры, те коды, которые передают вам родители, старшее поколение, на любовь к стране, в которой вы живете. И никогда не терять веры в себя и оптимизма.

Он также пожелал ребятам провести время в Петербурге "с такой пользой, чтобы запомнить этот визит навсегда". За четыре дня гости из Киргизии посетят музеи и достопримечательные места Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также военные мемориалы и примут участие в шествии "Бессмертного полка".

- Киргизы вместе с другими народами СССР защищали Ленинград, а потом отстраивали его, - отметил Сергей Перминов. - В нашем городе каждый дом - ценность, но это история, созданная людьми и для людей.

Завтра, 9 мая, школьники из Киргизии пройдут по Невскому проспекту в колонне "Бессмертного полка" с портретами своих дедов и прадедов - ветеранов Великой Отечественной войны. Их портреты они привезли с собой. Видеообращение к школьникам записал сооснователь проекта "Бессмертный полк" Сергей Колотовкин.

- Наши и ваши деды воевали вместе, и все были за одну Победу, - подчеркнула в ответном слове директор гимназии из Нарына Айчурок Самакова. - Это мы хотим вложить в души наших детей. Связь наших народов - прежде всего через язык, и в нем наше совместное будущее.

Сергею Перминову она вручила благодарственное письмо от мэра Нарына Эмилбека Алымкулова. Директор бишкекской школы Светлана Аристова также передала вице-губернатору благодарственное письмо от школы, а еще открытки, сделанные руками ребят, и письма, которые они написали ленинградским блокадникам. Все они сегодня поступят адресатам в ходе театрализованного представления "Мы живым завещали - допеть, долюбить", которое пройдет в БКЗ "Октябрьский" в честь Дня Победы.

Во встрече с гостями из Нарына и Бишкека принял участие также Почетный консул Кыргызской Республики в Санкт-Петербурге Таалайбек Абдиев, который рассказал, что киргизская диаспора насчитывает в городе и области около 20 тысяч человек. Сам он живет в Ленинграде - Петербурге уже много лет, здесь же получил высшее образование и в обращении к молодым соотечественникам особо подчеркнул, как это важно - учиться, приобретать знания, чтобы грамотно и успешно построить свою жизнь.

- Возможно, кто-то из вас потом приедет работать или учиться в эти края, - отметил он. - Но вне зависимости от этого я хочу, чтобы мы всегда были вместе и берегли то, что нас объединяет.