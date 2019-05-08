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08.05.2019 15:00
Проект: В регионах

Астраханская область в три раза увеличила объем несырьевого экспорта

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
За последние три года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Астраханской области вырос в три раза. Дальнейшие перспективы экспортного потенциала региона врио губернатора области Сергей Морозов обсудил на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

По словам Дениса Мантурова объем несырьевого неэнергетического экспорта в Астраханской области по итогам 2018 года составил 880 миллионов долларов. И это не предел.

- Астраханская область обладает необходимым потенциалом для дальнейшего роста данных показателей, - добавил министр.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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Динамика промышленного производства в регионе подтверждает это. В 2018 году прирост в отрасли составил 116,2 процента, по этому показателю регион вышел на третье место в России. Положительная тенденция сохраняется и в этом году. По данным Астраханьстата, индекс промышленного производства в январе-марте 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111 процентов.

Приоритетными для региона по-прежнему остаются нефте- и газодобыча и судостроение. При этом, в правительстве области делают ставку на поддержку абсолютно всех отраслей промышленности, особое внимание уделяя финансовой помощи при модернизации производств.

С этой целью по инициативе Сергея Морозова, был создан региональный Фонд развития промышленности, на который из областного бюджета выделено 65 миллионов рублей. Основная задача фонда - предоставление компаниям льготных займов на развитие производства.

- Фонд должен стать действенной формой поддержки промышленных предприятий региона. Это позволит усовершенствовать существующие производства и создать новые. Организовать дополнительные рабочие места, - считает Сергей Морозов.

С марта фонд начал принимать первые заявки от предприятий.

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