Астраханская область в три раза увеличила объем несырьевого экспорта

За последние три года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Астраханской области вырос в три раза. Дальнейшие перспективы экспортного потенциала региона врио губернатора области Сергей Морозов обсудил на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

По словам Дениса Мантурова объем несырьевого неэнергетического экспорта в Астраханской области по итогам 2018 года составил 880 миллионов долларов. И это не предел.

- Астраханская область обладает необходимым потенциалом для дальнейшего роста данных показателей, - добавил министр.

Динамика промышленного производства в регионе подтверждает это. В 2018 году прирост в отрасли составил 116,2 процента, по этому показателю регион вышел на третье место в России. Положительная тенденция сохраняется и в этом году. По данным Астраханьстата, индекс промышленного производства в январе-марте 2019 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111 процентов.

Приоритетными для региона по-прежнему остаются нефте- и газодобыча и судостроение. При этом, в правительстве области делают ставку на поддержку абсолютно всех отраслей промышленности, особое внимание уделяя финансовой помощи при модернизации производств.

С этой целью по инициативе Сергея Морозова, был создан региональный Фонд развития промышленности, на который из областного бюджета выделено 65 миллионов рублей. Основная задача фонда - предоставление компаниям льготных займов на развитие производства.

- Фонд должен стать действенной формой поддержки промышленных предприятий региона. Это позволит усовершенствовать существующие производства и создать новые. Организовать дополнительные рабочие места, - считает Сергей Морозов.

С марта фонд начал принимать первые заявки от предприятий.