Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США был замечен во вторник у берегов Крыма. Беспилотник был поднят с базы морской авиации Сигонелла на острове Сицилия.

По данным ресурса PlaneRadar, в 13:00 мск аппарат находился у линии разграничения в Донбассе. Спустя два часа он приступил к полету вдоль Черноморского побережья России, пишет РИА Новости.

Иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются возле российских границ и военных объектов. Их регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.

Только на минувшей неделе разведку провели 26 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители из состава дежурных сил ПВО девять раз были подняты на перехват возможных нарушителей государственной границы РФ.