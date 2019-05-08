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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США был замечен во вторник у берегов Крыма. Беспилотник был поднят с базы морской авиации Сигонелла на острове Сицилия.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
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По данным ресурса PlaneRadar, в 13:00 мск аппарат находился у линии разграничения в Донбассе. Спустя два часа он приступил к полету вдоль Черноморского побережья России, пишет РИА Новости.

Иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются возле российских границ и военных объектов. Их регулярно фиксируют над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.

Только на минувшей неделе разведку провели 26 иностранных летательных аппаратов. Российские истребители из состава дежурных сил ПВО девять раз были подняты на перехват возможных нарушителей государственной границы РФ.

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