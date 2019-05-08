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08.05.2019 07:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик охарактеризовал как неудовлетворительное состояние украинских истребителей МиГ-29. Десять самолетов были брошены на авиабазе Бельбек в Крыму.

Политик отметил, что воздушные суда представляют собой "жалкое зрелище" и сравнил их с "хромыми утками". По его словам, данные самолеты безвозвратно потеряны в качестве боевых единиц.

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Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове после его воссоединения с Россией, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года. Российские военнослужащие лишь охраняют и обеспечивают пожаробезопасности украинской военной техники, передает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин в 2014 году поручил передать Украине военную технику из Крыма. Однако часть ее так и была брошена Киевом. Так, в 2016 году было решено законсервировать оставшиеся в Крыму со времен Украины комплексы С-300.

Справка РГ

Украина унаследовала некоторое количество советских истребителей МиГ-29 и Су-27. Первый был создан как многоцелевой самолет, второй предназначался для завоевания превосходства в воздухе.

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