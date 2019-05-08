Чтобы хорошо работать, надо хорошо отдыхать. Это аксиома, с которой не поспоришь. Поэтому накануне отпускного сезона гостьей "Делового завтрака" в Краснодарском филиале "РГ" стала министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Мы попросили ее рассказать о сегодняшнем дне курортной отрасли края и ближайших перспективах.

Светлана Сергеевна, регион во все времена считался одним из самых популярных мест отдыха. Можете нарисовать портрет базового туриста, приезжающего на курорты Кубани. Изменился ли он?

Светлана Балаева: В основном это наш российский турист. Так было и в прошлые годы, поэтому внешний облик базового туриста, как вы его назвали, практически не изменился. А вот наполняемость отдыха стала другой. Если раньше многие приезжали на курорт на 21 день, то теперь большинство едут на 7-10. Жизнь становится быстрее, и многие разбивают свой отпуск. Поэтому наши здравницы предлагают и трех-, и семи-, и 14-дневные туры. Все большую популярность набирают активные виды отдыха - яхтинг, дайвинг, винд- и кайтсерфинг, рафтинг, пешеходные маршруты. Выбор огромный, можно на любой вкус найти, и приток туристов растет. В прошлом году наши курорты приняли свыше 17 миллионов человек, а в краевую казну предприятия санаторно-курортного и туристического комплекса перечислили свыше восьми миллиардов рублей. Это на 13 процентов больше, чем в 2017-м.

С учетом огромной конкуренции достаточно трудно сохранить такую динамику. Ведь у отечественного туриста всегда есть выбор - поехать в ту же Турцию, Грецию, другую страну или на кубанское побережье.

Светлана Балаева: Уже сегодня кубанские курорты конкурентоспособны на мировом рынке туристических услуг, и мы ведем системную работу по повышению качества сервиса на наших курортах. С этой целью по поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева разработаны рекомендации для предоставления услуг по системе "все включено" и "ультра все включено". До этого в крае не было единых стандартов оказания услуг такого формата. Да и отдых на наших курортах обходится дешевле, чем на зарубежных. К тому же мы стараемся, чтобы он был наполнен интересными мероприятиями.

Кстати, журналисты тоже стараются в этом помочь. Так, "РГ" является информационным спонсором нового крупного проекта, который назван "Золотое кольцо Боспорского царства".

Светлана Балаева: Проект включает не только туристическую составляющую, но и образовательную часть - ведь наши дети могут своими глазами увидеть памятники истории Кубани, прикоснуться к богатому культурному наследию региона. К примеру, недавно в Краснодаре завершился финал XII Межрегионального интеллектуального турнира знатоков географии, организованного Русским географическим обществом при поддержке нашего министерства. Победителями стали именно наши школьники - ребята из Лабинского района. Они отправятся в морской круиз по "Золотому кольцу Боспорского царства".

Благодаря таким проектам все более популярным на Кубани становится познавательный туризм, активно развивающийся во всем мире. Но у нашего региона масса достоинств, которых нет у других. Какие из них, на ваш взгляд, главные?

Светлана Балаева: Отличие наших курортов от других подобных территорий России - это разнообразные предложения для отдыха, рассчитанные на любой вкус и достаток. Это и пляжный отдых на комфортных курортах Азово-Черноморского побережья, и культурно-познавательное направление, по которому работают более 620 объектов турпоказа, и почти 300 маршрутов, и лечение более чем в 190 здравницах края, предлагающих более 500 уникальных программ с использованием местных бальнеологических ресурсов, а также многочисленные предложения наших объектов сельского и эногастрономического туризма, этнографических комплексов.

В Красной Поляне созданы три горноклиматических курорта европейского уровня, где очень комфортно отдыхать и летом. В Сочи также пользуются популярностью объекты олимпийского наследия, на площадках которых проводится около 150 мероприятий в год. Не случайно сейчас этот город набирает все большую популярность у иностранных туристов.

С этого года по всей России начал действовать закон об обязательной классификации гостиничных объектов. Край в свое время первым ввел классификацию гостиниц. Сколько сейчас здесь отелей с легальными "звездами", повысилось ли качество их обслуживания?

Светлана Балаева: Сегодня около 6000 гостиничных объектов подтвердили свои "звезды", и мы продолжим поэтапную классификацию. Кроме того, регион одним из первых в стране начал проводить и добровольную классификацию по национальным стандартам пляжей и горнолыжных трасс. Около 100 пляжных территорий и почти 70 горнолыжных трасс могут подтвердить качество предоставляемых услуг в соответствии с определенной классификацией. Флаги на пляжах, а их три - синий, зеленый и желтый, что соответствует первой, второй и третьей категориям, позволяют туристам ориентироваться при выборе места отдыха, а цвет горнолыжных трасс - выбирать зону для катания в соответствии с их уровнем подготовки.

Ключевой вопрос

Летом прошлого года на Кубани начали взимать с туристов курортный сбор. На ваш взгляд, удался ли эксперимент и куда были направлены собранные средства?

Светлана Балаева: Краснодарский край присоединился к эксперименту после завершения чемпионата мира по футболу, установив самую минимальную ставку курортного сбора 10 рублей. Он действует в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. В прошлом году было собрано более 109 миллионов рублей, еще более 23 миллионов - с начала нынешнего.

Как потратить эти деньги, гости и жители края решали на общественных слушаниях, которые прошли в участвующих в эксперименте муниципалитетах. При министерстве создан Общественный совет по контролю за расходованием этих средств. Общественность выбрала, на что пойдут эти деньги - это фонтаны, парковая инфраструктура и элементы декоративного освещения. Такие объекты будут отмечены табличками с информацией, что они созданы за счет средств курортного сбора.

Газета плюс министерство

"Деловой завтрак" со Светланой Балаевой в Краснодарском филиале "РГ" начался с церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве между возглавляемым ею министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и "РГ". Цель соглашения - продвижение туристического продукта Краснодарского края на внутреннем и международном рынках.

Для выполнения этой задачи планируется проведение совместных информационных компаний и мероприятий, ближайшее из них - международная парусная регата "Золотое кольцо Боспорского царства", которая состоится в конце мая. На лодках - участниках регаты - будет установлен логотип "Российской газеты".

Праздник в "Атамани"

В рукотворной казачьей станице открылся фестивальный сезон. Праздником "Атамань" встречает гостей!", в котором приняли участие делегации всех городов и районов, в популярном этнографическом комплексе открылся новый сезон. Здесь состоятся гастрономические турниры, выставки изделий декоративно-прикладного искусства, фестивали национальных культур. В 2018 году фольклорную станицу на берегу Азова посетило более 240 тысяч туристов.

Досье "РГ"



Светлана Сергеевна Балаева окончила Кубанский государственный университет по специальности "Государственное и муниципальное управление". С 2003 года работала на разных должностях в банковской сфере. В 2015 году перешла на работу в государственную организацию - "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края". С должности директора этой организации была приглашена на работу в администрацию края.



С марта 2018 года Балаева - первый заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия, с восьмого февраля 2019-го она - глава ведомства.