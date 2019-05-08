Построенные или реконструируемые к ЧМ-2018 аэропортовые комплексы на юге России постепенно оправдывают затраченные на них миллиарды рублей. Несмотря на ряд объективных факторов, таких как подорожание авиатоплива и нехватка воздушных судов для региональных перевозок, пассажиропоток в Ростове-на-Дону, Симферополе, Краснодаре и Волгограде растет. Пусть и не так динамично, как хотелось бы авиаторам.

Прирастают регионами

По итогам I квартала пассажиропоток в международном аэропорту Платов составил свыше 677 тысяч человек. Это на пять процентов больше аналогичных показателей прошлого года и на 22,4 процента - первого квартала 2017 года.

"Большую часть пассажиров, 556 тысяч человек, аэропорт Платов обслужил на внутренних линиях. Самым востребованным направлением полетов из ростовского аэропорта по-прежнему остается Москва", - сообщили "РГ" в пресс-службе воздушной гавани.

Однако значительно более высокую динамику роста показывают региональные маршруты, минующие столицу. С начала года этот сегмент перевозок вырос более чем на 28 процентов. Пальму первенства среди региональных направлений держит Санкт-Петербург, за ним следуют Екатеринбург, Сочи и Симферополь. При этом пользуются спросом перелеты во многие крупные города России, с которыми ранее не было регулярного авиасообщения, например, Уфа, Казань, Грозный, Тюмень, Нижнекамск, Волгоград, Астрахань, Нижний Новгород и Нижнекамск. О динамично растущем потоке авиапассажиров на межрегиональных рейсах в Платове говорят и эксперты одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников.

- Ростов-на-Дону является одним из лидеров на российском авиационном рынке с точки зрения динамики региональных перевозок. По данным нашей аналитики, в 2018 году из Ростова-на-Дону было забронировано в 2,1 раза больше авиабилетов, чем в 2017 году, - отметил генеральный директор организации Игорь Константинов.

При этом и цены на перелеты остаются одними из самых низких в стране: в январе-апреле нынешнего года средний чек на авиабилет с вылетом из Ростова-на-Дону составил 7221 рубль, а в целом по стране - 9671 рубль.

- На мой взгляд, основная причина подобного роста - это размещение в Ростове-на-Дону хаба местной авиакомпании, которая смогла предложить пассажирам тарифы, конкурентные с лоукостерами, на наиболее востребованные направления. Этот опыт нужно переносить и на другие региональные направления, чтобы увеличивать долю прямых межрегиональных перевозок и мобильность населения, - считает Константинов.

Платов действительно один из немногих нестоличных аэропортов, являющийся базовым для региональной авиакомпании, нацеленной именно на расширение сети прямых межрегиональных маршрутов.

Кроме того, свою эффективность показала и госпрограмма поддержки прямых рейсов между регионами. В Ростовской области в текущем году на субсидирование полетов будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Из них 250 миллионов - из федерального бюджета, более 500 миллионов приходится на аэропорт Платов.

- Мы предоставляем авиакомпаниям скидки до 80 процентов на новые маршруты и развивающиеся существующие прямые маршруты. В 2019 году их сумма составит 559 миллионов рублей, - говорит исполнительный директор воздушной гавани Александр Серов.

Ростовчане также стали чаще летать и за рубеж. На международных линиях, по данным пресс-службы аэропорта, пассажиропоток увеличился на 11 процентов и превысил 121 тысячу человек. В топ-5 популярных направлений вошли Тбилиси, Дубай, Ереван, Стамбул, Гоа. С начала текущего года значительный рост показали перевозки в Анталью.

Здоровая конкуренция

Почти все популярные южные направления активно развиваются за счет внедрения авиакомпаниями гибкой тарификации, позволяющей пассажирам выбирать более экономные предложения, конкуренции и появления новых перевозчиков-лоукостеров. При этом, несмотря на положительную динамику, ростовский аэропорт Платов стал проигрывать Краснодару по пассажиропотоку.

По данным интернет-портала "Транспорт-инфо", в первом квартале текущего года отставание Ростова от Краснодара достигло 33,3 процента, тогда как в первом квартале 2018 года и в 2017 и 2018 годах оно составляло 29 процентов.

Как сообщает пресс-служба международного аэропорта Краснодар (Пашковский), в первые три месяца 2019 года воздушная гавань обслужила 755,6 тысячи пассажиров (рост составил семь процентов) на внутренних рейсах. Путешествие за границу совершили 147 тысяч человек, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общий же пассажиропоток за этот период - более 902,6 тысячи человек, что превышает аналогичный показатель 2018 года на девять процентов.

- В целом Ростов проигрывает Краснодару по общему пассажиропотоку не первое десятилетие. Исторически одной из причин была близость Краснодара к черноморским курортам. Второй фактор - большее расстояние от основного пункта назначения, Москвы. Наземные поездки в столицу выглядят из Краснодара куда менее привлекательными, чем из Ростова (и самих рейсов поездов и автобусов в Москву из Краснодара гораздо меньше), из-за чего большая доля пассажиров выбирает авиатранспорт, - говорит эксперт портала Игорь Негодаев.

По мнению владельца одной из донских туркомпаний Алексана Мкртчяна, есть и еще одна причина того, что кубанский аэропорт развивается более активно: уровень жизни в соседнем регионе чуть выше, чем на Дону, а значит, жители кубанских станиц могут позволить себе летать чуть больше и дальше, чем ростовчане.

- У нас был пример, когда один кубанский фермер купил тур на двоих в ОАЭ за 35 тысяч долларов. Никакой донской фермер такого себе позволить не может, - добавляет Мкртчян.

Выигрывает Кубань и по международному пассажиропотоку. В Краснодаре сумели привлечь сразу несколько новых иностранных перевозчиков, тогда как Ростов привлек только одного.

В планах - два миллиона

Международный аэропорт Волгограда, модернизированный к ЧМ по футболу, от своих южных соседей пока отстает.

- Сегодня Волгоград стал привлекательной точкой как для авиакомпаний, так и для пассажиров. Мы ввели вторую очередь аэровокзала, в этом году приступаем к третьей, к возведению телетрапов. Волгоград имеет все возможности выйти на 2,5 миллиона пассажиров в год, - сказал во время недавнего визита в город руководитель управляющей компании аэропорта Роман Троценко.

Пока же годовой пассажиропоток не достиг и двух миллионов человек, но тенденции к росту есть. В феврале зафиксирован прирост в 12 процентов относительно того же месяца 2018 года. А в марте прибавка составила уже 22 процента. Впрочем, радужные показатели обеспечивают также внутренние линии.

Рост связан с увеличением частоты рейсов в Санкт-Петербург до ежедневной. В Москву количество ежесуточных вылетов выросло с восьми до десяти. Наконец-то стали развиваться межрегиональные перевозки, появились рейсы в Самару, Сочи, Ростов-на-Дону и Казань, транзитом через которую можно улететь в Калининград.

По данным пресс-службы аэропорта, в новом сезоне авиавокзал будет обслуживать 13 направлений. В столицу Татарстана можно будет улететь по средам и субботам. Остался в летнем расписании и Калининград. В Краснодар вылеты осуществляются теперь три раза в неделю, а в Ростов - два. Прямые рейсы в Симферополь начнутся с июня. Попасть в Сочи можно будет ежедневно, а в Самару - во вторник и четверг.

С июня будут выполняться регулярные рейсы в Салоники. Планируются также чартеры в Анталью. Дубай остается только в мае, летом от этого направления откажутся. Зато в расписании появятся новые чартерные направления в тунисские города Монастир и Энфида.

Авиаторам нужна техника

Оценивая перспективы рынка, эксперты считают, что, несмотря на заметный рост числа региональных маршрутов, их потенциал гораздо выше. Реализовать его в полной мере мешает устаревший авиапарк и нехватка воздушных судов. Недавно руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, общаясь с представителями СМИ, заметил:

- Вертолетная техника сейчас в России выпускается, а вот с самолетами для региональных перевозок дело обстоит хуже. Надо совместно с предприятиями авиационной промышленности развивать серийное производство. Остро не хватает самолетов небольшой вместимости, которые, например, могут приземляться и взлетать в трудных условиях, с комбинированным шасси. Существует проект производства самолетов с рабочим названием "Байкал" в Улан-Удэ. Сохранился в производстве и самолет Л-410 на заводе в Уктусе. Но ощущается острейший дефицит таких самолетов в регионах, - заметил Нерадько.

Как у соседей

Построенный в кратчайшие сроки и заработавший в апреле 2018 года новый терминал аэропорта Симферополя за год обслужил 5,15 миллиона пассажиров. Но потолок его возможностей - 6,5 миллиона человек в год.

- Аэропорт Симферополя абсолютно заслуженно стал символом возрождения Крыма, - считает генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин. - В 2018 году он обладал самой большой внутрироссийской маршрутной сетью. Регулярные рейсы выполнялись по 54 направлениям. В этом году маршрутная сеть увеличилась до 55 направлений. Впервые открываются рейсы из Элисты, Брянска, Саранска и Петрозаводска.

Всего в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя на совершенствование аэропорта предусмотрено более 11 миллиардов рублей. На пятом Ялтинском международном экономическом форуме было подписано соглашение о дальнейшем развитии аэропортового комплекса. Оно предусматривает строительство командно-диспетчерского пункта стоимостью 882 миллиона рублей, который будет представлять собой многоэтажную башню, не уступающую как архитектурное сооружение вышкам в лучших аэропортах мира. Ее планируется оснастить аэронавигационным оборудованием исключительно российского производства.

Также продолжается строительство второй взлетно-посадочной полосы высшей категории длиной 3200 метров. Ее обеспечат современными радиомаячками, позволяющими принимать самолеты всех классов практически в любых погодных условиях. Кроме того, будет построена сеть рулежных дорожек, очистные сооружения, инженерная инфраструктура, новая аварийно-спасательная станция и другие объекты.

Кстати

По данным продаж популярного туристского интернет-сервиса, за последние три года выездной авиапассажирский поток из Симферополя вырос на 72 процента, из Волгограда - на 86 процента, из Махачкалы - в 2,3 раза. Въездной поток за это же время также активно вырос: в Симферополе на 53 процента, в Волгограде - на 60 процентов, в Махачкале - в 2,1 раза. Отстает от этих показателей только Астрахань: выездной поток за три года здесь вырос лишь на три процента, выездной - на шесть.