Воевавшая всего год Лидия Литвяк считается одной из самых отважных летчиков-испытателей Второй мировой войны. В апреле 1943 года, когда девушка после боя с шестью "мессершмиттами" лежала в госпитале Ростова-на-Дону, ее признали воздушным асом. Судьба авиатора с позывным "Белая Лилия" долгое время была окутана тайной и загадками.

Первый полет в 15 лет

О том, что была такая летчица Лидия Литвяк, я узнала случайно, прочитав пост в интернете. Удивилась, что ничего не знаю о такой яркой личности в авиации. Тем более Лидия воевала и погибла в наших местах - на знаменитом Миус-фронте. На фото Лидия выглядит нежной барышней.

"Таких, как она, сразу забирают на небо", - написал кто-то в комментариях. Лидия ушла туда в 22 года.

- Она была очень необычной, эта хрупкая девушка из московской семьи. В 14 лет пошла в аэроклуб и уже через год совершила свой первый полет без инструктора. А в 15 лет этот маленький белокурый чертенок записался в геологическую экспедицию на Крайний Север. В 16 лет уехала в Крым, чтобы поступать в авиашколу в Херсоне, - рассказывает руководитель поискового объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков.

Наверняка Лидия поступила бы в одну из летных школ в Москве, но в 1937 году репрессировали ее отца-железнодорожника. Вероятно, это и заставило юную москвичку уехать подальше от столицы. После окончания авиашколы она стала готовить курсантов в Калининском аэроклубе. Накануне войны 19-летняя летчица-инструктор успела обучить азам профессии 45 парней.

В первые же дни войны Лидия Литвяк попросилась на фронт. Но летчиком ее не взяли: женских летных военных частей в стране еще не было. Первый 586-й истребительный женский авиаполк, куда в первую эскадрилью была зачислена и Лидия Литвяк, появился осенью 1941 года.

- По воспоминаниям сослуживцев, жизнь Лидии была полна парадоксов. Слава отважной и смелой летчицы никак не вязалась с образом нежной барышни. Но она такой и была, - уверен опытный поисковик. - Подруги вспоминали, как она не спала ночь, отпарывала со своих унт мех, чтобы пришить его на воротничок. А утром командир полка заставила опять все сделать по уставу. Никакого украшательства. Но Лида все равно умудрялась привнести в свою жизнь красоту: шила летящие шарфики из парашютного шелка, а в кабине своего Як-1 тайком от начальства пристраивала букетик полевых цветов. За синие глаза и внешность артистки ее называли "Серова в воздухе".

Золотые часы от барона

В сентябре 1942 года Лидия попала в Сталинград, где воевала уже в составе мужской истребительной авиадивизии. Второй боевой вылет поставил белокурую летчицу вровень с теми, которых называли летчик от Бога. Младший лейтенант Литвяк умудрилась сбить за раз бомбардировщик Ю-88 и истребитель Me-109, за штурвалом которого сидел немецкий барон, ас из асов. Тот успел на парашюте выпрыгнуть из горящей машины и сдался в плен. Когда титулованному летчику представили ту, которая "свергла" его с небес, он обомлел. Одержавший 30 воздушных побед кавалер Рыцарского креста проиграл бой какой-то кисейной барышне! Русские его разыгрывают. Однако Лидия не растерялась и описала детали боя, которые могли знать лишь они. Ас молча снял с руки золотые часы и подарил их необычной девушке.

Сослуживцы вспоминали, что вскоре после этого случая Лидия придумала себе позывной "Белая лилия", а на фюзеляже ее самолета появился этот цветок. Только лучшие из лучших пользовались такими привилегиями.

Но зачем летчица так демонстративно превращала себя в мишень? Ведь за Лидией Литвяк, творившей в небе чудеса, началась настоящая охота.

- Да, это было опасно, но это был вызов, который могли себе позволить лишь самые-самые, а Лидия, несомненно, была королевой истребителей, - говорит Андрей Кудряков.

Воздушная пара

Слава о прекрасной и отважной русской летчице разнеслась по всему миру. В Америке подвиги Белой Лилии запечатлели в комиксах. Она попадала в ситуации, о которых можно было снимать кино. Несколько раз была ранена, но всегда возвращалась в строй, едва только встав на ноги.

- Лидия была виртуозной летчицей, а еще ей очень везло, - считает Кудряков. - Ее самолет несколько раз сбивали, и каждый раз ей удавалось спастись, выпрыгнув с парашютом. Однажды она попала на вражескую территорию, убегала, отстреливаясь и приготовив последний патрон для себя. Но неожиданно на поле приземлился "Як" и буквально подставил девушке крыло. Взобравшись на него, уже в воздухе ловкая Лидия перебралась в кабину. За штурвалом оказался прославленный летчик Алексей Соломатин. Вскоре они стали воздушной парой, мужем и женой.

Однако через несколько месяцев под городом Красный Сулин Алексей погиб, испытывая новый самолет. Затем - вторая смерть близкого Лидии человека, ее штурмана и подруги Екатерины Будановой. Эти трагедии надломили Белую Лилию. Девушка с еще большим ожесточением стала вылетать на боевые задания. В это время шли бои на Миус-фронте, куда были стянуты лучшие силы противника, в том числе и военная авиация.

1 августа 1943 года Лидия совершила четыре боевых вылета. Группу наших бомбардировщиков атаковали "мессершмитты", и Литвяк, сбившая до этого два вражеских самолета, опять села за штурвал истребителя. Заметив в небе Белую Лилию, "мессеры" прервали погоню за бомбардировщиками и буквально расстреляли самолет с нежным цветком на фюзеляже.

- Есть свидетельства очевидцев, что Лидия признавалась: больше всего боюсь пропасть без вести. К сожалению, именно так и произошло. Никто точно не мог сказать, куда упал самолет Лидии. Так получилось, что истребитель упал не сразу, а вошел в зону облаков и исчез... Потом появились сведения, что Лидии удалось выпрыгнуть с парашютом и ее видели у немцев. Имя легендарной летчицы, о подвигах которой писали газеты, решили предать забвению, - продолжает рассказ Андрей Кудряков.

Сослуживцы пытались восстановить справедливость сразу же после освобождения Донбасса. Отправились к предполагаемому падению истребителя, однако местные жители уже успели сдать его на металлолом. И только в конце 60-х годов, когда зародилось поисковое движение, школьники из Луганской области узнали от местных жителей, что летом 1943 года на окраине хутора упал советский истребитель. Его пилотом была девушка. Похоронили ее в селе Дмитровка Шахтерского района в братской могиле. Белую Лилию опознали по двум белым косичкам. Потом на могиле установили обелиск с фотографией Лидии Литвяк.

Спустя 45 лет после гибели летчицы, в 1988 году, в личном деле Лидии Литвяк появилась запись: "Погибла при выполнении боевого задания". В 1990 году ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Кстати

Рекорд по одержанным в воздухе победам советской летчицы занесен в Книгу рекордов Гиннесса. На персональном счету Героя СССР Лидии Литвяк значится 12 сбитых вражеских самолетов, и еще четыре она сбила в составе группы. В копилке Белой Лилии - вражеский аэростат, корректировавший огонь. За эту победу Литвяк получила орден Красного Знамени.