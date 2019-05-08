Накануне Дня Победы сотрудники двух краснодарских отделов следственного управления СК России по Кубани побывали в гостях у фронтовиков.Заместители руководителя следственного отдела по Западному округу Краснодара Борис Фролов и Вадим Бадалов вместе с журналистами Краснодарского филиала "Российской газеты" навестили участницу Великой Отечественной войны Зою Борисову.

Зоя Петровна с раннего утра ждала гостей, надела все свои награды. Вместе с невесткой она была рада подаркам от следователей - фруктам, сладостям, а еще набору чайных чашек с логотипом нашей газеты и подписке на "РГ".

"Спасибо вам большое за подвиг, здоровья и чтобы с такой же бодростью духа встретили 75-летие Победы!" - поздравили ветерана следователи.

...Ей было 16 лет, когда в начале июля 1943 года она ушла добровольцем на фронт, а после освобождения Сталинграда была направлена связисткой в 21-ю отдельную стрелковую бригаду 229-го пехотного батальона. Участвовала в боях на Восточной и Западной Украине, в Польше.

С того времени сохранилось несколько фотокарточек. На снимках юная Зоя в плотной шинели, подпоясанная ремнем, в высоких вычищенных сапогах и берете.

- В штабе бригады нас было три девушки-телефонистки. На фронте восстанавливали связь между огневыми позициями - носили на себе катушки с кабелем по 10-15 килограммов. Мы не стреляли во врага, и порой наша работа казалась незаметной до тех пор, пока где-нибудь не рвалась линия, - вспоминает Зоя Петровна.

Сотрудники СК - участники акции "Бессмертный полк", они внуки фронтовиков.

- Мой дедушка по маминой линии Василий Кривоногов служил воздушным стрелком-радистом в 182-й штурмовой авиационной Тильзитской дивизии. В семье рассказывали такую историю: во время мощного обстрела вражеских зениток дедушка подкладывал под ноги люк от тан- ка - только так можно было защититься от снарядов, кото- рые буквально изрешетили самолет, - рассказывает заместитель руководителя следственного отдела по Прикубанскому округу Олег Дубовик.

О смелости и решительности Василия Кривоногова можно судить по скупым строчкам наградного листа, в котором его в 1945 году представили к ордену Красной Звезды.

"На фронте девушки восстанавливали связь между огневыми позициями - носили на себе катушки с кабелем по 10-15 килограммов"

"Старшина Кривоногов совершил 23 успешных боевых вылета... В воздухе осмотрительный, отбил три атаки истребителей противника. При отсутствии воздушного врага из своего пулемета поражал наземные цели, в результате чего заставил замолчать 4 немецких зенитных точки, уничтожил до десяти солдат и пять повозок с военным имуществом", - говорится в донесении.

Второй дедушка, Виктор Дубовик, в армию был призван с 1936 года, служил начальником разведки гаубичного артиллерийского полка, прошел всю войну и окончил ее уже в Японии. В боях за освобождение Латвии в 1944 году его наградили орденами - Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

- Думаю, именно старые военные фотографии, рассказы родителей о дедушках-фронтовиках, а также уважительное отношение к оставшимся после них боевым наградам в большой степени определили мой жизненный путь - связать себя с защитой интересов родины, - считает Олег Дубовик.

К нашему разговору подключился старший следователь Сергей Пидшморга. Его дед Иван Григорьевич ушел на фронт радистом. По воспоминаниям семьи, при выполнении очередного задания он неожиданно столкнулся с немецким патрулем, оказался в плену. К счастью, через несколько дней фашисты сами попали в окружение, и таким образом дед Сергея был освобожден. Победу Иван Пидшморга встретил в Будапеште, затем вернулся в родную кубанскую станицу Новониколаевскую, где работал зоотехником.

- Для нашей семьи 9 Мая - особый праздник, который собирает всех родственников. По традиции ставим фронтовые сто грамм на могилу нашего деда. Лично я уверен, что нельзя забывать подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, - говорит Сергей Пидшморга.

В преддверии праздника следователи также подарили подписные сертификаты на издания "РГ" Краевому клиническому госпиталю для ветеранов войн и Краснодарскому военному госпиталю.

Первый бой

Участница Великой Отечественной войны Зоя Борисова вспоминает о своем боевом крещении:

- Его я получила при освобождении села Гуща на Украине в 1944 году. Наша 21-я стрелковая бригада попала в окружение. Завязался бой, немецкие снайперы ранили пулеметчиков, в командира попала разрывная пуля, и от потери крови он скончался. Было страшно, но весь день вместе с начальником медсанчасти я оказывала первую помощь солдатам (много там наших полегло). Подоспевшее подкрепление взяло фашистов в кольцо, и вскоре они были разбиты. После боя в нашей бригадной газете даже написали заметку обо мне и боевой подруге Татьяне Боярской.