На Дону награда нашла ветерана войны через 76 лет

В годы Великой Отечественной войны было произведено до 38 миллионов награждений. Однако многие ордена и медали остались неврученными по объективным причинам, но справедливость постепенно восстанавливается. Ветеран войны из города Сальска 94-летний Николай Высторопец получил орден Красного Знамени, заслуженный им в боях 1943 года.

В торжественной обстановке награду фронтовику вручил командующий войсками Южного военного округа, Герой России Александр Дворников. С замечательным событием по поручению донского главы Василия Голубева ветерана поздравил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

- Долгие 76 лет награда искала своего героя. Очень приятно, что справедливость восторжествовала. На фронтах Великой Отечественной воевали более 660 тысяч наших земляков. Они сражались от Мурманска до горных вершин Кавказа. 280 уроженцев Дона стали Героями Советского Союза, 57 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Война коснулась каждой семьи, достаточно сказать, что домой не вернулись более половины ушедших на фронт, - отметил Вадим Артемов.

Ефрейтор Николай Высторопец совершил подвиг в начале ноября 1943 года во время освобождения Крымского полуострова, штурма Турецкого вала. Действуя впереди ротной позиции, пулеметным огнем в течение нескольких дней уничтожил 57 немецких солдат и два пулемета. За боевые заслуги молодого солдата, тогда ему не исполнилось еще и 19 лет, представили к медали "Золотая Звезда", но позже ее заменили на орден Красного Знамени.

Увы, награду фронтовику вручить не успели: он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь во Владикавказ. Семь месяцев потребовалось Николаю Петровичу, чтобы встать на ноги, но служить более не пришлось: летом 1944 года его вчистую комиссовали из армии. Орден же остался в полку и, видимо, затерялся во время боевых действий, все попытки получить награду оказались безуспешными.

Однако недавно положение изменилось. По заявлению родных фронтовика военные и власти региона провели собственное расследование и установили, что в момент получения ордена Красного Знамени Николай Петрович находился на излечении в госпитале на Северном Кавказе и физически не мог получить награду. По итогам работы документы были незамедлительно переданы в управление президента РФ по государственным наградам. В кратчайшие сроки все документы были проверены, было принято решение о вручении ветерану дубликата ордена Красного Знамени и удостоверения к нему.

- В Ростовской области проживают свыше 20 тысячи ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Правительство региона делает все возможное, чтобы окружить заботой и вниманием наших фронтовиков. С 2015 года в регионе реализуется проект по созданию народного музея "Самбекские высоты", и подвиг, совершенный Николаем Петровичем войдет в героическую летопись славы, - сказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

За наградой Николай Петрович Высторопец пришел в окружении детей, внуков и правнуков. Теперь орден будет храниться в семье и передаваться из поколения в поколение.