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08.05.2019 17:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Крымском мосту раздали почти 2 километра георгиевских лент

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Инфоцентр "Крымский мост" Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

В канун Дня Победы добровольцы из разных городов России и автоинспекторы провели акцию на Крымском мосту, раздавая водителям и пассажирам символ Победы - георгиевские ленты. За один день акции волонтеры раздали 1900 метров ленты, разрезанной на фрагменты. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Фото: Андрей Станкевич/ РГ
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Всем, кто в этот день пересекал Крымский мост добровольцы и автоинспекторы вручали ленты. За неполный день ушел весь заготовленный запас оранжево-желтых символов. Всего людям раздали около 6000 ленточек. Одновременно участники акции рассказывали, как ленты правильно крепить и носить. В ответ волонтеры получили самый живой эмоциональный отклик.

- Люди просили ленты для своих друзей и родственников. Многие делились с нами личными историями, - рассказала о своих впечатлениях в этот день волонтер из Саранска Екатерина Королева. - В каждой семье кто-то воевал, в том числе здесь, где сейчас Крымский мост.

Акция никого не оставила в стороне.

- Весь наш коллектив поддержал волонтеров Крымского моста, - говорит сотрудник госавтоинспекции Керчи Алексей Крихели. - Инспекторы помогали раздавать георгиевские ленточки. Равнодушных не было.

В годы войны Керченский пролив был местом самых ожесточенных боев. Дважды город переходил из рук в руки. Сама Керчь и ее окрестности были усыпаны воронками и неразорвавшимися снарядами не меньше, чем Севастополь, ставшим символом сопротивления оккупантам. При подготовке строительной площадки Крымского моста саперы обезвредили свыше 700 взрывоопасных предметов на обоих берегах пролива. В том числе среди находок были 14 особо опасных фугасных авиабомб.

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