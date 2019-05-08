В Краснодаре вчера начал работать филиал Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Краснодарского края, оснащенный уникальным оборудованием для контроля отбывающих наказание без лишения свободы осужденных.

Эти люди могут находиться под домашним арестом или быть ограничены свободой (запрещается выходить из дома вечером или посещать определенные места). Им на руку или ногу прикрепляется специальный браслет, который точно передает их местонахождение с помощью Системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Оборудование для нее как раз и находится в новом здании на улице Вишняковой, 1/19.

- Российские суды все чаще не за тяжкие преступления стали выносить наказания, не связанные с лишением свободы, - говорит начальник ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по краю Юрий Александров. - В связи с этим увеличивается нагрузка на работников инспекций. Сейчас на Кубани действует 42 филиала нашего учреждения, в которых служат 278 сотрудников. За 2018 год через них прошло 27,5 тысячи таких осужденных. Одним из действенных методов контроля за их поведением и является СЭМПЛ.

Открытие нового филиала Уголовно-исполнительной инспекции приурочено к 100-летию образования службы. Первые учреждения, исполняющие уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, были созданы в 1919 году при губернских и областных отделах юстиции. А В 2011-м в каждом регионе страны появилось соответствующее федеральное казенное учреждение.

Между тем



В Армавире открылся первый на Кубани исправительный центр ФСИН России. Здесь осужденные находятся только в темное время суток. Днем они могут покидать территорию и трудиться на предприятиях города, в сфере ЖКХ или заниматься уборкой улиц. Со временем еще несколько подобных центров появятся в других городах края.