Открыты новые подробности Крымской наступательной операции

На конференции в Севастопольском военно-историческом музее-заповеднике историки рассказали о новых деталях Крымской наступательной операции в мае-апреле 1944 года, которые стали известны после рассекречивания военных архивов.

"Шерманы" в Севастополе

Главный хранитель Музея военной техники в городе Верхняя Пышма Станислав Рузаев рассказал об участии танков производства США и Британии в освобождении Севастополя. Об этом стало известно из недавно опубликованного ЦАМО РФ журнала боевых действий 63-й Таманской танковой бригады, почти полностью укомплектованной иностранной техникой.

- На вооружении бригады 19 апреля 1944 года было более 40 машин, поставленных в Советский Союз по ленд-лизу: танки "Шерман", "Валентайн", "Стюарт", - рассказал "РГ" Рузаев. - Архивные документы свидетельствуют о том, что их активно применяли при освобождении Крыма и Севастополя, а в отдельных операциях они сыграли важную роль.

23 апреля бригада пошла в атаку в долине между Сапун-горой и высотой Горная, потеряв за два дня жестоких боев 16 танков. В штурме Сапун-горы 7-8 мая - еще 17 машин, но продолжала сражаться. Рано утром 12 мая началось наступление в район Камышовой бухты и мыса Херсонес, откуда немецкие подразделения пытались эвакуироваться. Противник отбивался, устраивал контратаки, но уже к 11 часам бои прекратились.

В 63-й бригаде остались в строю четыре иностранных танка. В боевом журнале сказано, что с 7 по 12 мая 1944 года она потеряла убитыми и ранеными более 80 человек, но при этом нанесла противнику 10-кратный урон.

- Пока нам доступны данные только об одной бригаде, вооруженной танками ленд-лиза, - отметил Рузаев. - Известно, что иностранная техника была еще у двух полков и двух бригад, но документы не опубликованы.

Смерть предателям

Еще одна малоизвестная страница освобождения Крыма - это наказание предателей и коллаборационистов. В основном данные засекречены. Крымские ученые смогли изучить часть следственно-архивных дел, хранившихся на полуострове.

- Органы госбезопасности пытались разобраться, кто был предателем, ведь фактически все подпольные организации разгромили, а агенты гестапо, которые туда проникали, были не немцами, - рассказал "РГ" кандидат исторических наук, доцент Таврической академии КФУ имени Вернадского Дмитрий Омельчук. - Также следователей интересовали люди, служившие немцам. Когда германская армия наступала, многие поверили, что это навсегда, и стали искать место в новой жизни.

До 15 процентов населения так или иначе было связано с коллаборационизмом.

- Процент коллаборационистов в Севастополе был меньше, чем в других районах Крыма, - отметил Омельчук. - Ведь во время героической обороны люди многое пережили и твердо защищали свою позицию. Да и почти половина тех, кого осудили за пособничество фашистам в Севастополе, были не местными. Много женщин наказывали за интимные связи с немцами: они влюблялись, выходили замуж, рожали детей. Потом пытались спрятаться в Европе. Их там разыскивали до конца 1950-х годов, привозили сюда и судили за измену родине.

При этом назвать даже примерную цифру осужденных невозможно. Из архивных дел исследователи узнали, что после 1945 года в Крыму за коллаборационизм было осуждено от 3,5 до 4 тысяч человек. Впоследствии их реабилитировали. А количество смертных приговоров до 1945 года, по словам Омельчука, не поддается контролю.

- Стоит отметить, что органы госбезопасности старались детально разобраться в судьбах людей, - говорит он. - Около половины арестованных по подозрению затем освободили следователи или военный трибунал из-за отсутствия состава преступления, а некоторых - после апелляции в Верховный суд СССР. Но были и кровавые преступления, такие дела засекречены до сих пор. Не думаю, что их стоит рассекречивать: это может иметь последствия, повлиять на отношения в семье.

Война на фотографиях и картах

Тем временем в выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея открылась экспозиция "За год до Великой Победы", подготовленная совместно с музеем-заповедником "Сталинградская битва". Севастопольский музей представил около 100 фотографий и документов, которые раньше никогда не экспонировались. Среди них - сюжетные фотографии, снятые фронтовыми корреспондентами при подготовке к наступлению, во время боев и в затишье между сражениями.

- Это не постановочные кадры, на них запечатлены живые моменты, честные лица, - рассказывает научный сотрудник Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Анна Селиванова. - Интересные снимки сделаны в день штурма Сапун-горы 7 мая 1944 года. На одной фотографии дивизион ракетной артиллерии ведет огонь перед наступлением, летят снаряды "Катюш". Другое фото сделано в момент взятия склонов Сапун-горы: видно колючую проволоку, весь склон в огне, дыму, бойцы взбираются, преодолевая огонь противника, многоярусные ряды немецких траншей и укреплений, пулеметных точек. На этих кадрах неизвестные нам бойцы, но они передают атмосферу боев за Севастополь как нельзя лучше.

Впервые показаны и уникальные вещи тех времен: фотоальбомы, врученные руководящему составу Крымской наступательной операции в мае 1944 года, шашка генерала Субботина, с которой он участвовал в параде Победы в Москве 24 июня 1945 года, фотоаппарат "Фотокор-1", использованный летчиками при авиаразведке.

Еще один раритет - схема разминирования севастопольских бухт с момента освобождения Севастополя до ноября 1944 года. Только после этого морская эскадра смогла вернуться в родные бухты.

- Представлены рукописные карты, схемы, рисунки боев, составленные участниками в момент сражений, - продолжает Селиванова. - Среди них - карты генерала Епанечникова, начальника оперативного отдела штаба 4-го Украинского фронта, которые недавно в музей передала его дочь. По ним можно проследить движение фронта по Крыму с 4 апреля до 12 мая 1944 года.

А волгоградский музей привез в Севастополь подлинное обмундирование и личные вещи героев освобождения Крыма. К примеру, это шинель генерала Коломийца, командира знаменитой 25-й чапаевской стрелковой дивизии, который оборонял Севастополь, затем получил ранение в битве под Сталинградом, в 1944-м освобождал Крым.

- Мы также привезли в Севастополь очень дорогие для нас вещи - гимнастерку Амет-Хана Султана и национальный крымскотатарский пуфик, с которым он прошел всю войну, - сообщила заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы музея "Сталинградская битва" Светлана Аргасцева. - Его мать была из крымских татар, а отец - лакец, его считают своим героем и дагестанцы, и крымские татары.

Кстати

В отчете о действиях Черноморского флота с 8 апреля по 12 мая 1944 года, который хранится в Центральном архиве Минобороны РФ (ЦАМО), сказано, что в этот период корабли и самолеты ЧФ нанесли противнику огромный ущерб при незначительных собственных потерях.

- Прервав морские коммуникации противника между Крымом и портами Румынии, ЧФ способствовал общему успеху Крымской кампании, - рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории (ИРИ) РАН Борис Серазетдинов.

Всего за месяц было затоплено 211 вражеских судов и повреждено 112, в воздушных боях сбит 81 самолет. В потерях ЧФ за это же время значились подлодка Л-6 "Карбонарий", которая не вернулась с позиций, два торпедных катера, а также 47 самолетов морской авиации.

Сейчас историки ИРИ РАН продолжают изучать стенограммы бесед с участниками боев за освобождение Крыма, хранящиеся в научном архиве института. Это рассказы морских пехотинцев, командиров бронекатеров и тральщиков, участвовавших в Керченско-Эльтигенской десантной операции, интервью с командирами подводных лодок, летчиками морской авиации.

- В материалах говорится о жестоких боях, о героизме и повседневной жизни воинов в период Крымской наступательной операции, - рассказал ученый. - Есть и яркие воспоминания о победах, и скорбь о погибших товарищах. Эти документы показывают действительную картину тех событий.

Тем временем

В Каче накануне Дня Победы открыт памятник летчику Амет-Хану Султану. Бюст установлен в рамках проекта "Аллея российской славы" по проекту заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Салавата Щербакова. С инициативой установки памятника в сентябре 2018 года выступила крымскотатарская община села Орлиное. Дважды Герой Советского Союза (1943 и 1945), прославленный летчик Амет-Хан Султан в годы войны лично сбил 30, а в групповых боях 19 вражеских самолетов.