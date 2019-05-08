Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Платов

В ростовском аэропорту Платов сотрудникам полиции пришлось задержать 49-летнюю жительницу Таганрога, которая устроила пьяный дебош на борту самолета.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пассажирка с явно выраженными признаками алкогольного опьянения, отказалась сесть на свое место согласно посадочному талону.

Тогда командир воздушного судна вызвал наряд полиции, который и задержал дебоширку.

Женщину доставили в дежурную часть. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.