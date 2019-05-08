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08.05.2019 12:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Состояние оставшихся от Украины истребителей МиГ-29, ржавеющих в аэропорту Бельбек под Севастополем, удручающее. И они вряд ли могут быть использованы Украиной даже в случае их транспортировки в соседнее государство. Об этом заявил депутат Госдумы от РК Руслан Бальбек.

Фото: Андрей Александров/РИА Новости
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- В то время как МиГ-29 уже пятый год ржавеют на авиабазе Бельбек и фактически перестали быть боевыми единицами. Для киевских политиков это "незаживающая рана" и постоянное обвинение России если не в агрессии, то по крайней мере якобы в донорстве, - заявил Бальбек RT. - И никого не смущает, что в крымской группировке нет МиГ-29 в принципе.

В то же время знакомый с ситуацией источник в силовых структурах пояснил ТАСС, что на Бельбеке около 10 фронтовых истребителей четвертого поколения МиГ-29. Восстановить их технически невозможно, потому что и до возвращения Крыма в состав Украины ими никто не занимался. А без регулярного технического обслуживания самолет теряет летную годность. Большинство машин сейчас стоят со спущенными колесами, а кабины пилотов не открывались много лет.

Самолеты были переданы Украине после развала СССР. И если до 1991 года они летали в составе второй эскадрильи 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка (ОКИАП) морской авиации ВМФ СССР, то после 1992 года практически не использовались.

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