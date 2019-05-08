В Крыму два человека погибли в ДТП с "КамАЗом" и Lada

В Крыму в результате столкновения "КамАЗа" и Lada Largus на 147-м километре трассе "Таврида" погибли два человека. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе УГИБДД по Республике Крым.

Автокатастрофа произошла в Белогорском районе в 3 часа 50 минут. По предварительным данным, 25-летний водитель ехал из Феодосии в Симферополь. При обгоне он выехал на "встречку" и там был прижат к барьерному ограждению "КамАЗом", который по инерции проехал еще несколько метров после сильного удара. В результате отечественный автомобиль буквально расплющен.

- В результате ДТП два пассажира Lada получили смертельные травмы, а водитель - телесные повреждения и госпитализирован в Белогорскую районную больницу, - уточнили в ГИБДД.

Извлекать тела прибывшим на место ЧП спасателям пришлось с помощью специального гидравлического инструмента. Также пожарные смыли разлитое топливо с проезжей части. Несколько часов автомобили пускали в объезд по соседним строящимся полосам дорогам.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.