В Крыму пограничники задержали украинца с пистолетом

В Крыму на автомобильном пункте пропуска "Армянск" пограничники задержали 23-летнего гражданина Украины, провозившего на полуостров пневматический пистолет. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по РК.

Киевлянин ехал в Крым на иномарке BMW. Во время проверки в багажнике под ящиком с инструментами сотрудники пограничного контроля нашли пневматический пистолет для стрельбы патронами калибром 4,5 миллиметра, а также магазин к нему и газовый баллон.

Во время опроса молодой человек дал типичное в таких случаях пояснение: якобы "забыл выложить оружие из машины". После составления всех необходимых документов и фиксации правонарушения пневматический пистолет с магазином изъят для баллистической экспертизы, а мужчина пропущен на российскую территорию по ранее намеченному маршруту.