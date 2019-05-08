В Ростове парад Победы пройдет при штормовом ветре

В Ростове-на-Дону парад Победы пройдет несмотря на экстренное предупреждение МЧС о надвигающейся грозе с градом и штормовым ветром до 23 метров в секунду.

По данным спасателей, 8 мая, а также в течение суток 9-11 мая местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди и ливни, град и шквалистое усиление ветра. В связи с этим, управление МЧС России по Ростовской области просит местных жителей максимально исключить пребывание на улице.

Впрочем, неблагоприятный прогноз погоды не повлиял на запланированные в честь 9 мая мероприятия.

- Парад состоится, даже если ураган будет. Наши деды и прадеды не такое пережили, и в память о них все запланированные мероприятия обязательно пройдут в полном объеме, - сообщил "РГ" представитель пресс-службы Южного военного округа.

В ведомстве отметили, что 9 мая в Ростове-на-Дону торжественным маршем пройдут свыше 2,6 тысяч военнослужащих. Механизированную колонну возглавит легендарная военная техника - танк Т-34 и реактивный миномет БМ-13 "Катюша". Ростовчанам покажут 60 единиц самой современной техники, в том числе бронеавтомобили "Тайфуненок" и "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ". Пройдут модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Вечером сводные расчеты салютных дивизионов произведут 30 орудийных залпов с интервалами в 30 секунд. Разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.