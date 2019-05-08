Новости

Кабмин поручил Минтрансу предложить меры по улучшению воздушных перевозок 13:21
Сбежавший с места ДТП под Калугой водитель попал в реанимацию 13:05
Экономичный Largus, новый Qashqai и ProCeed: какие авто появились в РФ 13:04
Пьяная пассажирка устроила дебош в аэропорту Платов 13:02
Глава Крыма опубликовал декларацию о доходах за 2018 год 13:00
В Самаре загорелся дебаркадер и два катера 12:58
Президенты России и Австрии проведут переговоры в Сочи 12:50
Умер автор "Прекрасного далека" Евгений Крылатов 12:44
В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму 12:39
Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне 12:39
На поиски пропавших в горах Алтая туристов вылетели два вертолета 12:33
Дошедшему до Кенигсберга фронтовику вручили российский паспорт 12:32
На Кубани врачи удалили пациенту огромную грыжу позвоночника 12:25
В Крыму пограничники задержали украинца с пистолетом 12:21
Появилось видео удара "ракетного монстра" по террористам в Сирии 12:18
Преемника Lada 4x4 ждет судьба нового Land Rover Defender 12:15
В Перми из-за сообщения о минировании эвакуировали торговые центры 12:14
Новая серия "Игры престолов" стала самой провальной в истории сериала 12:12
"Скорая" Сургута первой в стране ввела электронные медкарты 12:10
В среду суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву 12:05
9 Мая в Петербурге военные оркестры исполнят легендарную "РиоРиту" 12:02
Морские геологи предупредили об угрозе разлома земной коры 12:00
Площадь лесных пожаров в Иркутской области удвоилась за сутки 11:59
В Севастополе водолазы подняли со дна фрагменты истребителя И-16 11:58
В Ростове парад Победы пройдет при штормовом ветре 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 11:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ростове парад Победы пройдет при штормовом ветре

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

В Ростове-на-Дону парад Победы пройдет несмотря на экстренное предупреждение МЧС о надвигающейся грозе с градом и штормовым ветром до 23 метров в секунду.

По данным спасателей, 8 мая, а также в течение суток 9-11 мая местами по Ростовской области ожидаются сильные дожди и ливни, град и шквалистое усиление ветра. В связи с этим, управление МЧС России по Ростовской области просит местных жителей максимально исключить пребывание на улице.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика

Впрочем, неблагоприятный прогноз погоды не повлиял на запланированные в честь 9 мая мероприятия.

 - Парад состоится, даже если ураган будет. Наши деды и прадеды не такое пережили, и в память о них все запланированные мероприятия обязательно пройдут в полном объеме, - сообщил "РГ" представитель пресс-службы Южного военного округа.

В ведомстве отметили, что 9 мая в Ростове-на-Дону торжественным маршем пройдут свыше 2,6 тысяч военнослужащих. Механизированную колонну возглавит легендарная военная техника - танк Т-34 и реактивный миномет БМ-13 "Катюша". Ростовчанам покажут 60 единиц самой современной техники, в том числе бронеавтомобили "Тайфуненок" и "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет-ДМ". Пройдут модернизированные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", подвижные береговые ракетные комплексы "Бастион", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".

Вечером сводные расчеты салютных дивизионов произведут 30 орудийных залпов с интервалами в 30 секунд. Разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.

Власть Безопасность Армия Общество Ежедневник Погода Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону День Победы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме оценили состояние истребителей МиГ-29 Украины в Крыму
Иран заявил о прекращении выполнения двух пунктов ядерной сделки
Умер автор "Прекрасного далека" Евгений Крылатов
МИД назвал условие сохранения членства России в СЕ
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"