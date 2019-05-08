В Севастополе открыта реконструированная аллея Парка Победы

Сегодня в преддверии 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков в городе-герое состоялось по-настоящему знаменательное и долгожданное событие, о котором севастопольцы мечтали и за которое боролись многие месяцы. Прошла общественная приемка центральной аллеи Парка Победы.

- Основной нашей задачей было - успеть открыть Центральную аллею парка именно в преддверии Дня Победы,- отметил вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев. - Теперь у севастопольцев и гостей города есть возможность прогуляться по территории парка вдоль 16 светомузыкальных фонтанов по благоустроенной центральной аллее.

Кроме светодинамических фонтанов "Победа" (в виде одноименного ордена) и "Центральный" построены фонтаны в честь городов-героев. Впереди - благоустройство территории парка с учетом того, что его территория усилиями правительства Севастополя расширена на 12 гектаров.

- Все работы на первой очереди реконструкции парка согласно контракту будут завершены к сентябрю, - уточнил Илья Пономарев. - Пока нет оснований полагать, что подрядчик не завершит работы в срок. Впереди - проектно-изыскательские работы второй очереди парка. Речь идет о тех самых возвращенных в собственность города 12 гектарах земли, прилегающих к Парку Победы. И, наконец, благоустройство третьей очереди парка - набережной.

Вице-губернатор поблагодарил севастопольских ветеранов, которые последние полгода были общественными контролерами реконструкции, а также ребят из студенческих стройотрядов, работавших на объекте.

- Мы делали это с удовольствием и от души, - сказал в ответ руководитель студенческих стройотрядов Денис Кондратьев. - В свободное от учебы время. И такую работу мы продолжим. Свою задачу видим в том, чтобы не только облагородить лучший парк города, но и сохранить его, поддерживать в нем порядок.

Сегодня в парке продолжают работы 420 рабочих. К октябрю будет дополнительно высажено около 1200 деревьев, сотни кустов роз, и парк в прямом смысле слова расцветет. Озеленением займутся дендрологи из ГБУ "Парки и скверы", которое станет оператором парка.

- Надо завершить внутреннюю отделку зданий, санузлов, завершить мощение пешеходных дорожек и все комплексные испытания инженерных сетей. Это небольшой объем работ, и до сентября он будет завершен, - пояснил исполнительный директор фирмы "Ривьера" Александр Бровкин.

Напомним, в феврале к контролю реконструкции Парка Победы подключились ветеранские организации города. Тогда же подрядчик пообещал севастопольским ветеранам, что центральная аллея будет открыта ко Дню Победы. Свое слово третий по счету подрядчик сдержал. А ведь все могло произойти раньше, если бы нашли сразу добросовестного исполнителя работ.