В Севастополе водолазы подняли со дна фрагменты истребителя И-16

В Севастополе в районе мыса Херсонес водолазы Черноморского флота подняли со дня фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

Специалистам-водолазам аварийно-спасательного отряда во время погружения удалось установить, что сохранившиеся части принадлежат истребителю И-16, участвовавшему в боях в период обороны и освобождения Севастополя. На дне моря находились двигатель, лопасти и часть корпуса самолета.

Фрагменты самолета находились на глубине порядка 30 метров. Остропку и подъем истребителя обеспечен силами пяти водолазов и экипажами катеров аварийно-спасательного отряда "СМК-2171" и "ВМ-154".

После доставки частей самолета на берег специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота очистят детали и попытаются установить серийные номера агрегатов. В случае удачи их передадут данные в соответствующие организации для выяснения информации об истребителе и его летчике.