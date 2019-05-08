В Сочи у пары черных лебедей родились птенцы

В сочинском парке "Дендрарий" у пары австралийских черных лебедей на свет появились три птенца. По словам ученых, одной из особенностей этих птиц является их безграничная преданность, они не меняют своих партнеров в течение всей жизни.

По информации пресс-службы сочинского национального парка (в подчинении которого и находится "Дендрарий"), самка высиживала яйца с середины марта. Сейчас совсем юные пернатые не очень похожи на своих родителей. Как объясняют специалисты, на появление первых признаков крыльев потребуется пару месяцев.

Любопытно, что в отличие от многих водных птиц черный лебедь не является перелетной птицей. Именно поэтому пруд в парке является их постоянным домом.

Кстати, у этих представителей фауны есть голос. Часто можно услышать как они приветствуют друг друга и туристов, которые их кормят. Разворачивается целый ритуал - во время своеобразного пения птица поднимает и опускает голову. Впрочем, иногда лебеди так показывают и свое недовольство, тогда они кладут голову на воду и весьма громко "трубят".