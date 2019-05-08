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08.05.2019 12:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дошедшему до Кенигсберга фронтовику вручили российский паспорт

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области
Фото: Предоставлено В. Н. Горелых/Пресс-служба МВД России по Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге торжественно вручили российский паспорт Виктору Селедцову - фронтовику из Беларуси, который переехал на Урал к своей дочери.

"За участие в освобождении Европы он награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалью "За боевые заслуги", орденом Трудового красного знамени и многими другими почетными медалями", - рассказал начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Виктор Парфенович Селедцов родился 15 декабря 1926 года в белорусской деревне Шатравино. Он был еще подростком, когда фашисты четырежды определяли его на принудительный вывоз в Германию, но каждый раз удавалось бежать. Когда Виктору стукнуло 17 лет, он отправился на фронт - пехотинцем в Восточную Пруссию.

"Там новобранец получил первое ранение. Провел месяц в госпитале и вернулся на фронт. Победу он встретил неподалеку от Кенигсберга, а вот военную форму снял только в 1951 году, после демобилизации, когда завершился его семилетний путь срочной службы", - говорит пресс-атташе свердловской полиции.

Он трудился на железной дороге в городе Лунинец, познакомился с будущей женой Людмилой. У них родились сын Георгий (он живет сейчас в Калининграде), и дочка Светлана. Она жительница Екатеринбурга, и отец перебрался к ней.

"С начала 2019 года в области гражданство России получили около 2600 человек", - сообщил полковник Горелых, подчеркнув, что с 1993 года пятидесяти ветеранам Великой Отечественной войны, переехавшим на Средний Урал, представители МВД вручили паспорта РФ.

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