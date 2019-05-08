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08.05.2019 16:13
Проект: В регионах

Энергетики поздравляют поколение победителей

В "Ямалкоммунэнерго" стартовала традиционная благотворительная акция, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Мероприятие направлено на поддержку ветеранов и инвалидов, узников концлагерей, тружеников тыла, а также вдов участников Великой Отечественной войны.  В рамках акции предприятия ямальского коммунального холдинга оказали ветеранам как финансовую помощь, так и приобрели товары бытового пользования, продуктовые наборы, сертификаты в аптеки и магазины. Всего помощь оказана 113 героям войны.

Так, а филиале АО "Ямалкоммунэнерго" Приуральского района энергетики поздравили с праздником и навестили ветерана ВОВ Шарапова Афанасия Николаевича из с. Аксарка. Наш герой родился в 1926 году. Война застала, когда тот был учеником девятого класса. Прибавив к возрасту один год, добровольцем в 1943 году ушел на фронт (станция Шумиха, Мишкинский район Курганской области). Воевал на втором Прибалтийском фронте в составе пятого Двинского танкового корпуса, в отдельной разведывательной роте. Всю войну шел в Рижском направлении. Немало трудностей и испытаний выпало на долю бойца-разведчика Шарапова. Это и рискованные вылазки в тыл врага, захват "языков", и большая ответственность перед командованием и товарищами. Его боевой путь отмечен Родиной восьмью медалями. Самые дорогие из них для ветерана - это медали "За отвагу" и "За боевые заслуги".

При выполнении одного из заданий был серьезно ранен. Попал в госпиталь г. Ленинграда, пролежал там почти год. Там же и встретил долгожданную победу. А было ему тогда всего 19 лет! После госпиталя Афанасий Николаевич вернулся в родной поселок, устроился на работу в школу. В 1948 году поступил в Шадринский педагогический институт. После его окончания он десять лет трудился в родной Шумихинской школе. А в 1963-м вместе с молодой женой приехал в Аксарку, где сразу был назначен директором школы. Руководящую должность совмещал с преподаванием истории. В школе он проработал до самой пенсии. Несмотря на то что фронтовик Шарапов Афанасий Николаевич находится на заслуженном отдыхе, он продолжает вести активный образ жизни: интересуется происходящим в школе, в поселке, встречается со школьниками и занимается физкультурой. За заслуги перед Приуральем Афанасию Шарапову было присвоено звание "Почетный гражданин Приуральского района".

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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