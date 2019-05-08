Хостелы в жилых домах без отдельного входа теперь под запретом - соответствующий ФЗ вступит в силу будущей осенью. Как скажутся на владельцах недорогих средств размещения изменения в законодательстве?

Сменят статус?

По официальной информации, сегодня в Екатеринбурге работают 78 хостелов. Это не так много, хотя спрос на дешевые гостиницы, предлагающие гостям только спальное место, растет. В отличие, например, от Санкт-Петербурга, на Урале на ночлег в таких заведениях чаще всего останавливаются не небогатые туристы, а вахтовики и водители-дальнобойщики. Впрочем, для всех решающим фактором является цена - от 570 рублей за койко-место. Хотя это одна из самых высоких цен на услуги хостелов по стране, в Екатеринбурге она все равно несравнима со стоимостью даже самого простого номера в обычной гостинице. Наполняемость хостелов здесь составляет 50-60 процентов, как и в среднем по стране, хотя 2018-й год, прошедший под знаком мундиаля, и обеспечил столице Урала 20-процентный рост.

Владельцы хостелов утверждают, что их бизнес низкомаржинальный. И ужесточение требований законодательства их, естественно, не радует. Согласно новым нормам, хостелы могут существовать только на первых этажах жилых домов с отдельным входом, чтобы не мешать другим обитателям многоквартирника. При этом помещение должно быть переведено в статус нежилого, что, по мнению экспертов, весьма непросто.

- Это дорогостоящая юридическая процедура. К тому же многие помещения в аренде. Зачем тогда переводить? Это долго, дорого и сложно. Придется просто съезжать, но куда? - ломают голову отельеры.

Главное - локация

Обсуждение предстоящей реформы началось еще в 2016 году, Екатеринбург тоже не остался в стороне от дискуссии. Замглавы администрации города по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов тогда высказывал мнение, что деятельность хостелов должна быть организована так, чтобы не поставить под вопрос существование этого сегмента бизнеса.

Цена на услуги хостелов в Екатеринбурге одна из самых высоких по стране, но все же несравнима со стоимостью даже самого простого номера в обычной гостинице

- Очевидно, что данные средства размещения нашли своего клиента, они нужны и востребованы. Полный запрет на размещение таких учреждений в помещениях жилого фонда приведет к тому, что пострадают туристы, которые хотели бы посетить уральскую столицу, но имеют ограниченный бюджет, предприниматели, работающие в туристическом бизнесе, а в итоге - имидж самого города, - подчеркнул вице-мэр.

Боликов даже дал поручение специалистам комитета по организации бытового обслуживания населения составить перечень помещений, которые муниципалитет может предложить хостелам в аренду, если им придется экстренно съезжать. Правда, как выяснилось, выбирать особо не из чего.

- На сайте администрации действительно были выставлены помещения, но почти все они неподходящие. Ведь далеко не каждый дом годится под хостел, нам важна планировка, а больше всего - локация, местонахождение. Все мои коллеги знают: чуть в сторону от остановки - поток клиентов резко снижается, - говорит президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга Владимир Окуньков.

Успели подготовиться

Однако долгое вынашивание законопроекта пошло ему на пользу: статистика показывает, что к принятию ФЗ многие предприниматели успели подготовиться. Так, еще три года назад потенциальная угроза закрытия висела над 44 "неправильными" объектами. По информации комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга, в 2016 году только 15 из 59 хостелов уральской столицы были расположены в нежилых помещениях. А сегодня, по словам Владимира Окунькова, таких уже 63 из 78, значит, большинство успело сориентироваться.

За пределами Екатеринбурга хостелы вообще редкое явление: проблему ночлега в глубинке обычно решает посуточная аренда квартир

За пределами Екатеринбурга хостелы вообще достаточно редкое явление. Эксперты считают, что в большинстве городов Среднего Урала нецелесообразно строить не только новые большие отели (они себя просто не окупят), но и мини-гостиницы. Жизнь доказывает, что в большинстве случаев проблему ночлега в небольшом провинциальном городке решает посуточная аренда квартир. Объяснение убедительное: экскурсионных туров с ночевкой в отдаленные уральские города в принципе немного, а нетребовательные вахтовики готовы перекантоваться в любом общежитии, квартире или даже ветхом доме в частном секторе, лишь бы платить поменьше.

- В Нижнем Тагиле только два объекта, подходящих под определение "хостел". Один открыла несколько лет назад знаменитая паралимпийка-лыжница Михалина Лысова. У него отдельный вход, так что какие могут быть претензии? Второй расположен в здании бывшей швейной фабрики, там тоже все в порядке, - рассказала "РГ" и.о. начальника управления инвестпроектов администрации Нижнего Тагила Юлия Ряпосова.

Она добавила, что сейчас в городе строится отель с боулингом и бассейном, но это уже совсем другой гостиничный сегмент, конкуренции существующим хостелам он не составит. В общем, их владельцы могут смотреть в будущее без опаски.

- Больших проблем с вступлением закона в силу на Урале не будет, - признает в итоге и Владимир Окуньков. - Все эти годы мы постоянно информировали коллег, какой топор над нами навис. Правда, обидно за легального предпринимателя, которому придется уйти с рынка, в то время как нелицензированная ночлежка в соседнем доме останется. Увы, ФНС никак не может привлечь к ответственности нелегалов в жилом фонде, - добавил он.

Впрочем, до 1 октября у бизнесменов есть возможность подготовиться к переменам - провести последний летний сезон и принять решение, уйти или остаться.

Кстати

По данным РБК, средняя стоимость суток проживания в хостеле в 2019 году в целом по России составила 391 рубль. Дороже всего за место приходится платить в Екатеринбурге - 570 рублей. Москва и Санкт-Петербург находятся лишь в середине списка. Дешевле всего сдаются места в хостелах Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода и Сочи - в среднем менее 300 рублей.