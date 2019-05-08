На Ямале в деревне Лаборовой запустят "умную" электростанцию. Оборудование для нее сейчас собирают инженеры Московского физико-технического института (МФТИ).

Как рассказал исполнительный директор института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев, интеллектуальная система состоит из солнечных панелей, ветрогенераторов, химических и тепловых аккумуляторов и мультирежимных дизель-генераторных установок нового поколения. Уникальность станции в том, что она может использовать тот энергетический ресурс, который предоставляет окружающая среда в разные моменты времени: энергию солнца, ветра или то и другое одновременно.

Полностью отказаться от дизель-генератора и использовать исключительно энергию ветра и солнца в суровых условиях Арктики не получится. Но в проекте задействованы дизельные установки нового поколения, которые позволяют существенно сократить себестоимость: в зависимости от расхода энергии потребителями "умная" система меняет обороты, чтобы на всем диапазоне мощности силовой машины получить минимальный расход дизельного топлива.

Мощность электростанции составляет 700 киловатт. Такие установки незаменимы в небольших поселениях, расположенных вдали от цивилизации, оторванных от единой энергосистемы. Так, в Лаборовой около 600 жителей, до райцентра 130 километров, а до ближайшего поселка - 65. Тянуть сюда сети очень дорого, гораздо эффективнее использовать локальный источник.

"Умную" станцию доставят в Лаборовую зимой, когда установятся дороги, и запустят летом следующего года.

К слову, Ямал совместно с МФТИ реализует еще два "умных" проекта. Один связан с установкой спутниковых наземных терминалов связи и интернет-доступа, а другой - с использованием аппаратно-программных комплексов ледовой разведки с искусственным интеллектом на базе беспилотных летательных аппаратов.

Кстати

В соседней Югре в труднодоступных поселениях установили уже две гибридные электростанции. В отличие от станции, которую планируют запустить на Ямале, они используют энергию солнца и дизель-установки. Энергетики Югры специально выбирали для оптимальной работы энергоисточников селения с самым большим числом солнечных дней в году. Опыт работы признан успешным. Подобные электростанции будут установлены еще в нескольких отдаленных поселениях Югры.