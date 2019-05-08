На Урале прокуратура потребовала наказать учителя за неприличные фото

Челябинская прокуратура потребовала наказать учителя школы в Троицком районе. По данным надзорного ведомства, он размещал на своей странице в соцсети провокационные фото и оставлял не менее провокационные комментарии.

Прокуратура проводила проверку по обращению директора школы и выявила факты нарушения учителем требований, которые предъявляются к работникам сферы образования.

По информации ведомства, учитель русского языка и литературы, который работает в школе с октября 2018 года, публиковал непристойные снимки (в том числе - с обнаженными телами, сценами насилия и жесткости), использовал в комментариях ненормативную лексику.

"Директору школы внесено представление с требованием рассмотреть вопрос о привлечении педагога к дисциплинарной ответственности", - цитирует сообщение прокуратуры агентство РИА Новости.