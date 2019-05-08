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08.05.2019 12:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Скорая" Сургута первой в стране ввела электронные медкарты

Текст: Ольга Ладина (ХМАО)

Доктора скорой помощи в Сургуте первыми в России начали использовать во время вызовов электронные медицинские карты. Теперь все записи они делают в планшетных компьютерах и заверяют электронной подписью.

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Как сообщает департамент здравоохранения Югры, выезжающие на вызовы медики планируют полностью отказаться от бумажных технологий. Введение электронного документооборота позволит более эффективно управлять ресурсами службы. Должно не только сократиться время на заполнение бумаг, но и более эффективным стать взаимодействие со страховыми организациями при проведении контроля. А главное, у врачей появится больше времени на пациентов. Ведь зная фамилию, имя и дату рождения, врачи теперь за секунды могут найти всю информацию о пациенте в едином регистре застрахованных лиц. И время, которое раньше уходило на заполнение бумаг, теперь потратить на оказание помощи.

- Мы добились колоссальных результатов в цифровизации системы скорой медицинской помощи. Задаем тренды развития нашей службы на территории нашей страны, - отмечает главврач городской станции скорой медицинской помощи Владимир Ершов.

По данным окружного департамента здравоохранения, благодаря внедрению информационных технологий и автоматизированному взаимодействию с поликлиниками по вопросу оказания неотложной помощи время на прием и передачу неотложных вызовов в этом городе уже уменьшилось с семи минут до одной.

Справка "РГ"

В год "скорая" Сургута принимает  более 100 тысяч вызовов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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