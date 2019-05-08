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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прошли по следу стронция

Ученые выяснили, что Обь оправилась от южноуральской радиационной катастрофы
Текст: Ксения Дубичева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 7856(98)
Свыше десяти тонн речной воды и сотни килограммов рыбы восьми видов вывезли с Ямала в город Заречный под Екатеринбургом ученые биофизической станции - филиала Института экологии растений и животных УрО РАН. Габаритный груз с севера доставили не сразу, а партиями - за годы радиоэкологического мониторинга бассейна Оби. В ее низовьях ученые нашли свидетельства радиационных катастроф более чем полувековой давности.
Фото: Архив "РГ" Во время экспедиции в низовьях Оби уральские ученые взяли сотни проб воды. Фото: Архив "РГ"
Во время экспедиции в низовьях Оби уральские ученые взяли сотни проб воды. Фото: Архив "РГ"

- Шесть лет интереснейших исследований, - рассказал "РГ" бессменный руководитель северных экспедиций лаборатории доктор биологических наук Александр Трапезников. - Акватория находится под угрозой, если можно так выразиться, тройной ударной силы - трех источников радиационного загрязнения, пусть и удаленных на тысячу километров. С одной стороны - "Маяк" в Челябинской области, с другой - комбинат в Северске Томской области, с третьей - Новоземельский полигон.

Фото: Пресс-служба ПО "Маяк"
На Южном Урале радиоактивные отходы сожгут в "одноразовых" печах

70 лет назад, когда о радиации знали мало, отходы "Маяка" просто сливали в Течу. И до сих пор в системе рек Теча - Исеть - Тобол - Иртыш - Обь четко отмечается радиоактивный стронциевый след (период полураспада стронция - 29 лет).

От Ямала до Новой Земли 500 километров по прямой. Если на более известном Семипалатинском полигоне за все время  функционирования общая мощность атмосферных взрывов составила 3,3 мегатонны, то на Новоземельском с 1955 года провели 86 воздушных испытаний ядерного оружия мощностью 240 мегатонн, а в 1967-м там начали затапливать твердые радиоактивные отходы. Недавняя экспедиция Всероссийского геологического института составила карту радиоактивных загрязнений Новой Земли и сделала прогноз: самые загрязненные районы архипелага вернутся к нормальному уровню радиации через 120-150 лет.

Сейчас радиационная активность самой "грязной" рыбы в Оби почти в 30 раз ниже нормы

Биофизическая станция, основанная великим Зубром - Тимофеевым-Ресовским, работает "в поле" летом. Из-за особенностей российской логистики четверо ученых добираются до Ямала поездом через Москву, сотня 30-литровых бидонов для проб воды следует в товарном вагоне. С поезда экспедиция пересаживается на катер. За годы наблюдений исследовано около 500 километров уральских рек, из них 400 километров Оби. Возвращаются ученые примерно с двумя тоннами груза: "брали бы больше, да горючее слишком дорогое" (дизтопливо в Арктике - самая внушительная статья расходов). В целом затраты на одну экспедицию и аналитические исследования отобранного материала составляют около трех миллионов рублей.

Фото: iStock
Владимир Грачев: Радиоактивные отходы не представляют угрозы

По окончании экспедиции в лаборатории пробы воды выпаривают, а пыжьяна, щекура, ряпушку и муксуна испепеляют и считают, сколько в них стронция и цезия. Итоги исследований низовья Оби подведены в третьем томе монографии "Радиоэкологический мониторинг пресноводных экосистем" (в первых двух рассматривается ситуация в ХМАО, Курганской, Тюменской и Челябинской областях). Сейчас радиационная активность самой "грязной" рыбы в Оби почти в 30 раз ниже нормы.

- Мониторинг должен вестись ежегодно, расслабляться нельзя. На предприятиях могут возникать нештатные ситуации, как нам известно на примере Чернобыля и Фукусимы, - утверждает Александр Трапезников. - Сегодня мы можем констатировать, что рыба в низовьях Оби безопасна для питания по радиационному фактору. Для сравнения: рыба из реки Теча в Челябинской области не пригодна для употребления в пищу.

Кстати

По данным ежегодного отчета Росгидромета о радиационной ситуации в стране, сейчас радиоактивное загрязнение Баренцева и Карского морей не выше, а в ряде случаев значительно ниже, чем других, и не представляет реальной опасности для человека и живой природы. Принятые международной общественностью меры позволили не только стабилизировать, но и значительно улучшить радиологическую обстановку в Арктике.

Как сообщили "РГ" на комбинате "Маяк", в 1990-2000 годах по инициативе Норвегии в рамках международной программы проведены широкомасштабные исследования загрязнения арктических морей радиоактивными нуклидами и тяжелыми металлами. От России в программе участвовали, в частности, Росгидромет и Росатом. Выяснилось, что в 1970-1980 годы значительный и даже основной вклад в загрязнение вод Баренцева и Карского морей вносили сбросы в море жидких радиоактивных отходов радиохимических заводов в британском Селафильде и французской Ла-Аг. Гольфстрим переносил загрязненную воду в обход Скандинавского полуострова, вдоль Норвегии, и затем она поступала в Баренцево и Карское моря.

Вообще же основная причина радиоактивного загрязнения земного шара - выпадения радионуклидов из стратосферы после испытаний ядерного оружия в 1945-1963 годах на полигонах в Неваде, Семипалатинске и на Новой Земле.

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