В Екатеринбурге началась массовая эвакуация крупных торговых центров

Около двух десятков крупных торгово-развлекательных центров в Екатеринбурге эвакуируют из-за угроз анонимных злоумышленников.

"В адрес нескольких ТЦ и организаций поступили идентичные сообщения о якобы готовящихся актах терроризма. По нашим данным, все они имеют признаки ложной информации", - сообщил "РГ" пресс-секретарь свердловского управления ФСБ России Никита Сухих.

Очевидцы передают об эвакуации торговых центров "Свердловск", "Академический", "Глобус", "Дирижабль" и "Фан Фан", а так же бизнес-центра "Палладиум" и НИИ Тяжмаш на улице Машиностроителей.

"В данный момент правоохранительные органы и спецслужбы совместно с собственниками предприятий делают все возможное, чтобы как можно быстрее проверить полученную информацию с наименьшими неудобствами для жителей и гостей города", - подчеркнул официальный представитель регионального УФСБ.

Начавшаяся проверка займет какое-то время. Силовики просят горожан сохранять спокойствие.