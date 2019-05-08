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08.05.2019 10:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Екатеринбурге военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика

Текст: Светлана Добрынина ( Свердловская область)
Фото: Татьяна Андреева

По главной площади Екатеринбурга на бронемашине "Тигр" проехал во время репетиции Парада четырнадцатилетний Максим Журавлев. Прокатиться на военной технике в победные майские дни было мечтой подростка, страдающего серьезным заболеванием, не позволяющим самостоятельно ходить. Исполнил мечту командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Накануне праздников он принял у себя самого Максима и его родителей. О том, что у мальчика есть заветная мечта, в штабе знали - сообщили врачи отделении паллиативной медицинской помощи Областной детской больницы №1, где ребенок проходит лечение.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Ничего невозможного нет", - заявил командующий.

Журавлевым выдали пригласительные билеты на парад и договорились о том, что на генеральной репетиции Максим сможет проехать на бронетехнике. Так же мальчику подарили берет пехотинца и сухпаек.

- Чтобы попробовал и знал, как солдаты на боевом посту поддерживают себя, - говорит генерал - полковник Лапин.

Во время вечерней репетиции парада Победы мальчик проехал по главной площади Екатеринбурга на "Тигре". Ехал на броне, страховал мальчика отец, за безопасностью особого пассажира так же смотрел танкист.

А вот на танке на полном ходу удержаться сложнее, поэтому с Т-72Б3 Максим познакомился ближе уже после прогона.

Увидеть снова боевую технику в строю мальчик и его родители смогут уже на Параде 9 мая. Более того, в штабе ЦВО обещали устроить поездку на полигон округа для знакомства с техникой другим юным пациентам больницы.

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