В Югре создадут свой "Артек" для одаренных детей

Образовательно-оздоровительный лагерь для одаренных детей будет создан в этнографической деревне Русскинской по соглашению с международным детским центром "Артек". В нем смогут отдохнуть не только дети из Югры, но и других регионов. В детском учреждении будет использован как богатый опыт работы "Артека", так и собственные передовые методы развития одаренных детей.

При этом, как отметила и.о. руководителя департамента культуры Югры Ирина Кибкало, в конце мая будут объявлены квоты муниципалитетов региона на путевки для одаренных ребят на Черноморское побережье, всего там отдохнут 150 талантливых юных югорчан.

В общей сложности на отдых и оздоровление детей предстоящим летом в Югре будет выделено больше 2,3 миллиарда рублей.

Об этом сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Как отметил Алексей Дренин, в этом году на территории округа отдохнут 53,5 тысячи детей, за пределами региона - 23,7 тысячи. В кампании детского отдыха примут участие 573 организации.

- Чтобы отдых прошел успешно, мы провели несколько обучающих семинаров для персонала, который будет работать с детьми, - отметил руководитель ведомства, ответственного за проведение летней оздоровительной кампании. - В этом году акцент сделан на образовательные программы летних лагерей и площадок, организацию тематических смен по всем шести направлениям дополнительного образования, на патриотическое воспитание. Активно участвуют в подготовке к летнему отдыху детей некоммерческие организации.

В летнем отдыхе детей задействована большая часть учреждений культуры Югры.

Предстоящим летом 55,3 тысячи детей станут участниками спортивных смен.

- В Югре будет 14 клубов, 40 лагерей при спортивных школах, - сообщила заместитель директора департамента физической культуры и спорта Софья Конух. -590 юных спортсменов-югорчан ждут три смены в Алуште. В Ханты-Мансийске студенты будут организовывать работу дворовых площадок. Дворовый спорт намерены развивать и в Нижневартовске.

29 учреждений социального обслуживания Югры займутся организацией отдыха детей из малообеспеченных, замещающих семей, а также детей-инвалидов и детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях.

- Таких детей в Югре больше четырех тысяч, в том числе тысяча детей-инвалидов, имеющих противопоказания к санаторно-курортному лечению, - рассказала Тереза Пономарева, заместитель директора департамента социального развития.

По словам начальника управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Югры Софьи Яковенко, более 400 медицинских работников будут работать в детских лагерях и центрах.

- Более 30 медицинских учреждений автономного округа в течение лета примут более четырех тысяч детей на медицинскую реабилитацию, - сказала она. - Они пройдут диагностику, получат физиолечение.