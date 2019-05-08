В Курганской области мемориальная плита упала на девочку

Десятилетняя жительница зауральского села получила травмы в результате падения на нее бетонной плиты на мемориальном комплексе. В обстоятельствах несчастного случая разбираются сейчас правоохранительные органы региона.

ЧП случилось вечером 7 мая в Шатровском районе Курганской области.

По данным Следственного комитета, девочка была у мемориала со своим кузеном. Он залез на бетонную плиту и стал ее раскачивать. В результате, она упала на его сестренку - ее увезли в больницу.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято решение.