Власти Курганской области поставили перед собой амбициозную цель: за пять лет почти в два раза увеличить турпоток и налоговые поступления от сферы туризма. Правда, для этого предстоит серьезно поработать над созданием в регионе инфраструктуры отдыха, которая сейчас не выдерживает никакой критики.

Далматовский монастырь, основанный в 1664 году, едут посмотреть туристы со всей России и из-за рубежа. Но в городе нет ни комфортабельных гостиниц, ни ресторанов, ни сувенирных магазинов, ни зон отдыха. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Недавно в Кургане прошел аграрный форум, на котором ученые и практики делились опытом, как привлечь инвестиции в сельское хозяйство и сделать прибыльным агробизнес. Один из спикеров рассказал занимательную историю о том, как фермер превратил коровник… в туристический центр. В зале засмеялись. Между тем предприимчивые сельские жители на этом неплохо зарабатывают. Ностальгирующие по деревенской идиллии и всему "настоящему" городские туристы готовы заплатить только за то, чтобы ранним утром проснуться под крики первых петухов, выпить кружку парного молока, вдохнуть запах луговых трав или свежескошенного сена, а то и просто показать ребенку живую буренку. Стоит такая экскурсия недорого - примерно 500 рублей. Но, если за день на ферму приедут 20 человек, это уже десять тысяч рублей - столько же крестьянин заработает, продав 400 литров молока по 25 рублей, а трудозатраты несопоставимы.

Правда, чтобы принимать туристов, нужно иметь здоровых, упитанных, неагрессивных животных, ухоженную ферму, а также создать условия для комфортного проживания и отдыха приезжих. В аграрной Курганской области, казалось бы, есть все возможности для развития такого вида туризма, однако его здесь явно недооценивают: работает лишь пара небольших контактных зоопарков.

Столь же привлекательным для туристов может стать пчеловодство. В южных курортных регионах России путешественников специально возят на пасеки, где специалисты рассказывают и показывают, как добывается мед. И продают его, разумеется, с хорошей маржой. В Зауралье немало пчеловодов, но гостей они не приглашают.

- Такие экскурсии хорошо проводить на стационарных пасеках вблизи асфальтированных дорог, а наши ульи обычно стоят далеко от трасс, в лесу или возле поля, до них так просто не добраться, - критически отнесся к такой затее пчеловод со стажем из Куртамыша Борис Печерских. - Но, если поступит специальный заказ, я готов принять гостей.

Экскурсия на ферму стоит 500 рублей. Но, если за день приедут 20 человек, это уже десять тысяч рублей - столько же крестьянин заработает, продав 400 литров молока

Еще одно перспективное направление - гастрономический туризм.

- Мне рассказывали, что в здешних озерах разводят сырка и даже собираются устроить гастрономический фестиваль в его честь, - рассказал "РГ" член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, основатель Национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards Геннадий Шаталов. - Говорят, из сырка получаются восхитительные пироги. На таком фестивале я бы обязательно побывал.

Для получения полного представления о Курганской области, предлагает Геннадий Шаталов, в рамках гастрономического фестиваля можно организовать туры в музей завода, выпускающего известные во всем мире боевые машины пехоты, в знаменитый Илизаровский центр и т.д.

Власти Курганской области и сами понимают, что надо шире использовать местные возможности и ресурсы, чтобы туризм приносил доход. К этому подталкивают и более чем скромные результаты отрасли: по официальным данным, в прошлом году в Зауралье побывало 143,3 тысячи туристов, налоговые поступления составили 55,2 миллиона рублей, в сфере туризма занято всего 3550 человек. Долгое время отрасль находилась в ведении управления по физической культуре, спорту и туризму, но в начале этого года ее передали департаменту экономического развития. В этом ведомстве за туризм решили взяться основательно. По словам главы департамента Светланы Афанасьевой, в некоторых странах доля туризма в ВВП превышает семь процентов, тогда как в России - менее двух процентов, а в Курганской области недотягивает и до одного. Как говорится, есть к чему стремиться.

Новая стратегия развития отрасли в регионе до 2023 года предусматривает увеличение количества занятых в туризме в 1,5 раза, а общего объема турпотока и налоговых поступлений - в 1,8. А вот по поводу развития инфраструктуры пока только общие фразы. Между тем вряд ли без серьезных изменений в этой сфере можно привлечь большое количество гостей. Например, в Далматово находится Свято-Успенский мужской монастырь, основанный в 1664 году. Это первая каменная крепость на территории Урала и Сибири, на которую едут посмотреть туристы со всей России и из-за рубежа. Но город пока не может принять их на достойном уровне: здесь нет ни комфортабельных гостиниц, ни ресторанов, ни сувенирных магазинов, ни зон отдыха. Для современных путешественников также очень важна возможность удаленно, через интернет, забронировать и оплатить услуги, экскурсии, входные билеты. Но в Курганской области пока единицы компаний имеют такой сервис, про музеи и говорить нечего.

- Туризм - это продажа положительных эмоций, - считает врио губернатора Вадим Шумков. - Прежде чем что-то предлагать клиенту, нужно посмотреть на это его глазами и найти мотивацию: зачем ему к нам ехать.

По поручению главы региона план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в Курганской области доработают, добавят конкретики, распишут, в частности, зоны ответственности областных чиновников, муниципалитетов, бизнеса. Первые шаги сделаны: направлена заявка в Министерство культуры РФ на финансирование проекта благоустройства прилегающей к Далматовскому монастырю территории. На это планируется потратить 8 миллионов рублей.