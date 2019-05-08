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Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход Самбурской

Театр
    08.05.2019, 16:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг актрисы Настасьи Самбурской, уход которой из Московского драматического театра на Малой Бронной проходит сегодня одной из главных новостей по разделам "Культура".

Артистка ранее заявила, что поставила руководство театра в известность о своих планах покинуть труппу, "однако Яковлев решил вывести ее из состава раньше времени" - не дав доиграть сезон.

В силу чего Самбурская охарактеризовала произошедшее словом "свинство", заверяя, что отныне отказывается даже "заходить в стены театра".

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Как комментирует РИА Новости режиссер, после того, как Самбурская озвучила желание уволиться, театр должен был найти ей замену, уложившись до начала нового сезона. Параллельно предложив Настасье сыграть два спектакля. На два других поставив коллегу Самбурской - актрису Елену Николаеву.

На что, по словам Яковлева, Самбурская отреагировала "резко". "Либо я буду играть все до конца, либо ничего", - передает слова Настасьи режиссер.

Яковлев отмечает, что актриса "не захотела понять и войти в производственные необходимости" и тем подвела театр. Поэтому "может быть свободна".

Причем произошло все с выносом на публику - как "шумное событие".

32-летняя российская актриса, телеведущая, модель, певица Самбурская была задействована в пяти постановках Театра на Малой Бронной, включая "Формалин", "Салемские ведьмы" и "Макбет".

Отмечено, что теперь леди Макбет сыграет Николаева, а сам спектакль переносится с 20 на 29 мая.

Помимо работы в театре, Самбурская известна фильмом и сериалами "Каникулы президента", "Zомбоящик", "Универ" и "Универ. Новая общага". 

Чуть более года была замужем за актером Кириллом Дыцевичем, "Мистером Беларусь" 2014 года, с которым развелась в январе 2018-го.

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