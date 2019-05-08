Недавно при чтении романа "Война и мир" попросила учеников рассмотреть картины Василия Верещагина "В Успенском соборе" и "Маршал Даву в Чудовом монастыре" и ответить в том числе на вопрос: какую культуру несли в Россию французы?

Ответ радовал глубиной, эмоциональностью, но был прерван одной из учениц:

- А какую культуру показали советские солдаты, изнасиловавшие миллионы немок в Берлине?

Сейчас в России даже образованные люди с немалым духовным багажом нередко пасуют перед яростным налетом какого-нибудь "Дождя" или мутным потоком бандеровщины в интернете. Общество потребления, падкое на сенсации, ждет и получает хайп, трэш, фейковый бред - новые словечки отражают смысл агрессивного массового беснования в поле национальной истории.

Мои ребята, соприкоснувшись в ютюбе с "Воспоминаниями советского ветерана" Л.Н. Рабичева, переживают смятение и шок. Неудивительно: пожилой человек с наградами во всю грудь вполне правдоподобно рассказывает о жутких преступлениях Советской Армии против мирного германского населения в 1945 году. Сотни истерзанных немецких женщин, обездоленные "по приказам советских командиров" старики и дети...

Есть от чего потерять доверие ко всем прежним представлениям о победителях!

Но нужно уметь и желать задаваться здравыми вопросами. Кто просит поддержать блог материально? Сообщен украинский адрес. Кто этот дедушка, в своем праведном гневе не назвавший ни единой фамилии военных преступников? Нажимаешь на том же компьютере несколько кнопок - и читаешь статью "Верный продолжатель дела Геббельса - Рабичев Леонид Николаевич". Все встает на свои места - в том числе причины неразговорчивости ветерана о военных преступлениях вплоть до двухтысячных годов.

Бог с ним, с дедушкой. Мне важно научить ребят думать своей головой и задавать трезвые вопросы. Полностью согласна с писателем Платоном Бесединым: "Невозможно противостоять тоннам абсурда километрами разоблачений, нельзя закрыть интернет, но нужно воспитать человека, способного ориентироваться в этом фейковом зазеркалье".

Приведу выдержки из работ моих учеников по роману Юрия Бондарева "Берег". Не о ненависти русских к немцам. О любви советского лейтенанта и немецкой девушки.

- Вначале Эмма не любит, а просто по своей немецкой покорности и расчетливости благодарит доброго спасителя. Через много лет, оставшись в одиночестве, делает его героем девичьей сказки. (Маша Е.)

- Романтика, молодость, страх смерти торопят Никитина и Эмму, поэтому они, совершенно разные по менталитету, потянулись друг к другу. Бондарев не случайно позволяет героям встретиться через много лет. Автору очень важно передать свое настроение и прозрение, и это звучит в спорах советских гостей с немцами 70-х. (Катя Н)

- Мне дорога фрау Герберт, а не девочка Эмма. Очень жалко Никитина. Я знал похожих на него фронтовиков, неразговорчивых и навсегда раненных войной. Очень жалко и фрау Герберт. Моя прабабушка молодой осталась после смерти прадеда-фронтовика и тоже одинокой, потому что всегда любила только одного его. Но мой прадед погиб от ран, полученных на войне с фашистами, а я жалею немку. Способность жалеть своих и чужих должна быть в человеке... (Антон С)

- Взрослый роман. Я не все понял в отношениях Гранатурова, Никитина, Меженина и Княжко к женщинам. Возможно, тогда любили иначе. Они были особенными и сильными. Удивительное поколение. (Данил Б)

- Меженина и Гранатурова я все равно полюбила. Бондарев нарисовал их, на первый взгляд, хищными и мстительными. Но ведь у Гранатурова немцы в сорок первом страшно убили всю семью! Кто имеет право осуждать тогда его ненависть к врагам в Германии? Мой прадедушка был похожим на них. Светлая им всем память! (Люда К)

- По-моему, просто глупо и непрофессионально выходить к врагу в качестве парламентера так, как Княжко. Ну и чего он добился, кроме пули (правильно сказал Меженин, что лейтенант пошел на рожон!)... Эти молодые верфольфовцы, которых он хотел спасти, выросли в сытых самодовольных Дицманов. Извините, но они чихать хотели на русское благородство. А в СССР пресекся род Княжко. (Михаил И)

- Я спросил своих друзей, смогли бы они сделать так, как Княжко, чтобы спасти фашистских мальчишек. И только один сказал "да". И это был не я. (Вадим Х)

- Последние в жизни шаги Андрея Княжко я мысленно прошел вместе с ним. И я понял: я бы упал раньше, чем прозвучал выстрел по нему из окна. Безумно страшно жертвовать собой, особенно в последние дни войны. И все же советские воины жертвовали, спасали их детей и стариков. А они об этом помнят? (Андрей Ш)

Писатель реалистичен и не рисует безгрешных воинов. Было всё, но темное в человеке даже в той войне не считалось нормой. Юрий Васильевич Бондарев пророчески приготовил читателей России к тому бесовскому катку, под который сегодня рады бросить наши ценности и внутри собственной страны, и за ее пределами.

В дневнике Лидии Чуковской есть запись от 1 августа 1945 года. Полковник Дмитрий Дмитриевич Иваненко, друг ее мужа, только что вернулся из Германии, провел четыре часа у Лидии Корнеевны и поделился впечатлениями: "Он приехал утром, возбужден, рассказывает: "Русских боятся, но не так ненавидят, как англичан и американцев: в каждой семье кто-нибудь сгорел от бомбежки... Негры полны симпатий к русским... Немецкие девушки стройны и уже охотно гуляют с русскими. Американская армия очень дисциплинированна и хорошо одета. Американцы - торгаши: торгуют вещичками (американскими) прямо из танка..."

Это дневниковая запись, а не художественная литература. Конечно, немало серьезных историков убеждают вдумчивого человека не поддаваться атакам ангажированных "экспертов". Но силы и возможности влиять на аудиторию явно неравные. Совсем недавно, обсуждая с детьми фрагмент рассказа Дины Рубиной, я поняла: из двадцати человек в классе только двое знают, что такое Холокост, каковы были планы Гитлера относительно жизненных перспектив славян. Еще пять лет назад мои ученики упоминали "Мальчика в полосатой пижаме" ирландского писателя Джона Бойна и фильм Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм". Сегодняшние ребята услышали о них впервые.

А вот что пишут мне выпускники разных лет, нынешние студенты:

- Сейчас живу в Казахстане. Говорю по-русски не хуже, чем на родном казахском. Мне дорога история обеих стран, но я вижу страшное отличие наших культур, проявляющееся в отношении к своим героям. Здесь каждый школьник вам скажет, что в Великой Отечественной войне участвовало 70 процентов наших мужчин от 18 до 50 лет. Мы легко можем назвать имена героев-казахов, памятники которым стоят во многих городах. И вряд ли мы позволим оболгать их имена и поставить под сомнение их мужество. (Амир Т)

- Недавно был в Лондоне. Во всех книжных магазинах - литература о Второй мировой войне, и вся она закрепляет в сознании европейского обывателя победу за англосаксами. И как же не удивиться тому, что позволяют себе сейчас наши американолюбивые комментаторы в собственной стране России! (Андрей Т)

- Как же я благодарна судьбе, что мне было от кого узнать правду о войне, страданиях и счастье! Одна из моих родственниц на войне была врачом. А бабушка вспоминала, сколько ее подруг не вернулось с войны. Она любила читать стихи Юлии Друниной. Сейчас, когда фронтовиков наши же сограждане пытаются убить второй раз, я шепчу ее строчки:

Я родом не из детства - из войны.

И, может, потому незащищенней:

Сердца фронтовиков обожжены,

А у тебя - шершавые ладони.

(Елена К)

Что делать? Ждать, когда история все сама расставит на свои места? А расставит ли? Видим же, как даже на школьных уроках истории иные преподаватели намеренно преувеличивают роль заградотрядов , без которых, по их словам, бойцы не поднимались в атаку.

Нужен единый учебник истории! Он должен быть объективным, ибо все устали от полуправды, а дети особенно. Мне кажется, трагическая проблема в нас самих, в нашем уснувшем чувстве долга перед Победителями в Великой Отечественной войне.