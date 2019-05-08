Россия и Иран договорились об упрощении визового режима

Россия и Иран подписали соглашение об упрощении визового режима для отдельных категорий граждан. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы подписали протокол, который позволяет упростить условия поездок отдельных категорий граждан РФ и Ирана прежде всего в том, что касается предпринимателей, которые теперь будут получать визы в облегченном порядке на основании прямых приглашений заинтересованных организаций", - заявил Лавров, чьи слова цитирует ТАСС.

Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана убеждены, что упрощение визового режима для граждан обоих государств будет способствовать не только развитию гуманитарного сотрудничества, но и позитивно скажется на расширении торгово-экономических связей между странами.