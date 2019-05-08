Россия потребовала от Украины немедленно освободить Вышинского

Российский МИД потребовал от Киева немедленно, без каких-либо условий освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом в среду заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Требуем немедленно, без всяких условий освободить Кирилла Вышинского. Мы не позволим этой теме выйти из поля зрения мировой общественности. Будем и дальше работать с профильными международными структурами, прежде всего, представителем ОБСЕ по свободе СМИ, активно напоминать украинским властям об их обязательствах в рамках ОБСЕ", - заявила Захарова на брифинге в Москве. Ее слова приводят РИА Новости.

Она в очередной раз напомнила, что Вышинский был арестован "по нелепому обвинению" в государственной измене за выполнение своего журналистского долга. Захарова отдельно обратила внимание, что глава РИА Новости Украина делал свою работу в полном соответствии с украинским законодательством.