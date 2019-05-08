Россия высылает двоих шведских дипломатов

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России. Это решение стало ответом российского МИД на отказ шведского внешнеполитического ведомства выдать визы российским дипломатам.

"Швеция ранее сообщила, что виза одного из российских дипломатов не может быть продлена, кроме этого ответила отказом на выдачу нескольких дипломатических виз. Россия ответила тем, что попросила двух шведских дипломатов покинуть страну", - заявила представитель шведского внешнеполитического ведомства Анна Лундблад в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что шведский МИД сожалеет о решении российской стороны, но в дальнейшем ситуацию не комментирует. При этом в министерстве не уточнили причин отказа в предоставлении виз российским дипломатам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать сложившуюся ситуацию.

"Мне кажется, эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии", - сказала она. "Но, не вдаваясь в глубину этой проблемы, я могу сказать, что в вашем вопросе содержится ответ - речь идет о фразе "в ответ", - заявила Захарова журналистам.