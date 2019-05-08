Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Большая часть россиян предпочитает те художественные фильмы про Великую Отечественную войну, что были сняты в советское время.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения накануне Дня победы.

55% опрошенных считают, что советские фильмы лучше современных, говорится на сайте ВЦИОМ. 58% респондентов - это люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Своими любимыми фильмами о ВОВ россияне назвали ленты "В бой идут одни старики" - 26% опрошенных, "А зори здесь тихие" - 20%, "Они сражались за Родину" - 15% и "17 мгновений весны" - 13%. Столько же, 13%, набрала картина "Т-34".

При этом отмечено, что если первая пятерка любимых кинолент совпадает как у зрителей-мужчин, так и у женщин, то во второй уже есть различия. Мужчины назвали эпопею "Освобождение" (11%), "Сталинград" 1989 года (7%), "Горячий снег", "Смерш" и "Офицеры" (по 5% каждый), в то время как женщины выделили фильмы "Летят журавли" (8%), "Офицеры" (7%), "Освобождение" (5%), "Блокада Ленинграда" и "Сталинград" (1989) - по 4% каждый.

Опрос проводился 3 мая этого года. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте старше восемнадцати лет.