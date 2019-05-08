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08.05.2019 18:00
Рубрика: В мире

Российские военные отбили новую атаку боевиков на авиабазу Хмеймим

Текст: Юрий Гаврилов
Недобитые террористы в Сирии второй раз за эту неделю предприняли попытку атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Как сообщил руководитель российского миротворческого Центра генерал-майор Виктор Купчишин, в среду в 15 часов 15 минут боевики группировок "Катиба Ард эль-Баб" и "Катиба Джебель-Бутма", окопавшиеся в Идлибской зоне деэскалации, открыли огонь по нашему военному объекту. Всего в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов.

 - Благодаря эффективно организованной системе ПВО российской авиабазы Хмеймим все реактивные снаряды сбиты дежурными средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет, - подытожил генерал Купчишин.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
ПВО авиабазы "Хмеймим" сбили 27 реактивных снарядов боевиков

По его словам, средствами артиллерийской разведки были оперативно выявлены две огневые позиции террористов, с которых велся обстрел. Следом в небо поднялись самолеты наших ВКС России, огонь по позициям боевиков открыла артиллерия сирийских правительственных войск. В результате позиции террористических группировок были уничтожены.

Напомним, что двумя днями ранее, 6 мая, Купчишин также сообщил о двух попытках - утром и вечером - обстрела российской авиабазы. Стрельба тогда велась из реактивных систем залпового огня с восточного направления. Точнее, из района населенного пункта Завия, расположенного в Идлибской зоне деэскалации и контролируемого группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам". Всего было выпущено 36 реактивных снарядов, а управление огнем боевики вели с применением беспилотника.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лавров: Россия продолжит удары по террористам в Сирии

Эти обстрелы отразили дежурные силы ПВО авиабазы, жертв и разрушений на этом объекте не было. Все точки запуска ракет быстро выявили. Их подавила наша авиация и артиллерия правительственных войск Сирии. Позже в Минобороны РФ проинформировали, что российские зенитные комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных боеприпасов, ни один снаряд на территорию базы не упал.

В тот же день боевики обстреляли еще и город Джебла. На его улицах и в окрестностях населенного пункта разорвались 9 реактивных снарядов.

Ранее генерал Купчишин докладывал о другой попытке атаковать нашу авиабазу. Удар по ней хотели нанести боевики, удерживающие позиции в районе населенных пунктов Калъат Эль-Мудик и Баб Атика. По данным российского миротворческого Центра, только за один месяц террористы двенадцать раз пытались обстрелять из реактивных систем залпового огня и с помощью дронов российский военный объект, расположенный в сирийской провинции Латакия.

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