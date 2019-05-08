"Сент-Луис" выбил "Даллас" из борьбы за Кубок Стэнли

За океаном определился еще один полуфиналист Кубка Стэнли. Им стал "Сент-Луис", в семи матчах выигравший серию у "Далласа".

Но успех дался "блюзменам" непросто, в решающем матче они смогли вырвать победу лишь во втором овертайме - 2:1. Решающую шайбу забросил на 85-й минуте Патрик Марун. В составе "Сент-Луиса" в матче принимали участие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, у "Далласа" играл Александр Радулов. Однако результативными действиями россияне не отметились.

Таким образом, стали известны три из четырех полуфиналистов Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции встретятся "Бостон" и "Каролина", а соперник "Сент-Луиса" определится по итогам противостояния "Сан-Хосе" и "Колорадо", где командам еще предстоит провести седьмой матч.