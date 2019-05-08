"Сент-Луис" выбил "Даллас" из борьбы за Кубок Стэнли

Новости

В столице ожидается усиление ветра и ухудшение погоды 11:46
Лавров отверг обвинения в милитаризации общества в канун Дня Победы 11:46
Территорию возле Черкизовского пруда реконструируют до конца года 11:44
Актеру Мерзликину грозит два года за пересечение украинской границы 11:38
Чем наполнены будни "зеленых городов" Беларуси 11:35
Седан Tesla Model S прошел проверку глубокой лужей и не утонул 11:28
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене 11:21
В Сочи у пары черных лебедей родились птенцы 11:21
На Камчатке засняли редчайшую бабочку 11:15
Актриса Настасья Самбурская со скандалом ушла из театра 11:11
МИД назвал условие сохранения членства России в СЕ 11:07
Видео: новый Suzuki Jimny презентовали в виде суперроликов 11:03
Лукашенко: Память о войне будет укреплять единство белорусов и россиян 10:53
Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы 10:47
Disney назвал даты выхода продолжений "Аватара" и "Звездных войн" 10:45
В Крыму два человека погибли в ДТП с "КамАЗом" и Lada 10:42
Болтон сообщил о планах США разорвать связь Кубы и Венесуэлы 10:38
Дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе отложен 10:32
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 10:31
"Барселона" поздравила "Ливерпуль" с попаданием в финал ЛЧ 10:29
Орудие убийства Троцкого показали в музее шпионажа в Вашингтоне 10:23
В Екатеринбурге военные исполнили мечту тяжелобольного мальчика 10:20
Названа польза от ежедневного употребления сала 10:18
Новосибирские власти окажут помощь семьям погибших на Алтае туристов 10:16
В Красноярске у мужчины изъяли 13 тысяч драгоценных камней 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
В какие дни россияне будут отдыхать в 2020 году
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 8-12 мая
Что изменится в жизни россиян в мае
Что изменится в жизни россиян в мае
08.05.2019 10:27
Рубрика: Спорт

"Сент-Луис" выбил "Даллас" из борьбы за Кубок Стэнли

Текст: Данила Жиляев
За океаном определился еще один полуфиналист Кубка Стэнли. Им стал "Сент-Луис", в семи матчах выигравший серию у "Далласа".
Фото: AP Photo/Jeff Roberson Фото: AP Photo/Jeff Roberson
Фото: AP Photo/Jeff Roberson

Но успех дался "блюзменам" непросто, в решающем матче они смогли вырвать победу лишь во втором овертайме - 2:1. Решающую шайбу забросил на 85-й минуте Патрик Марун. В составе "Сент-Луиса" в матче принимали участие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, у "Далласа" играл Александр Радулов. Однако результативными действиями россияне не отметились.

Артемий Панарин и Сергей Бобровский вылетели из Кубка Стэнли

Таким образом, стали известны три из четырех полуфиналистов Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции встретятся "Бостон" и "Каролина", а соперник "Сент-Луиса" определится по итогам противостояния "Сан-Хосе" и "Колорадо", где командам еще предстоит провести седьмой матч.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Иран заявил о прекращении выполнения двух пунктов ядерной сделки
МИД назвал условие сохранения членства России в СЕ
Немецкие СМИ: Дружба Германии с США "разбита вдребезги"
Депутат от Крыма сравнил с "хромыми утками" украинские МиГ-29
Поезд столкнулся с грузовиком на севере ФРГ, 20 человек пострадали