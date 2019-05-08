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Рубрика: Культура

Сильвестр Сталлоне приедет в Канны представить "Рембо 5"

Текст: Сусанна Альперина

До открытия 72-го Каннского кинофестиваля осталось меньше недели, и новости продолжают сыпаться, как из рога изобилия. Так, было объявлено, что председателем жюри "Золотой камеры" (Caméra d'or) 72-го Каннского фестиваля станет в этом году режиссер из Камбожди - Рити Панх. Впервые он участвовал в конкурсе Канн в 1994 году с фильмом "Рисовые люди". Затем, в 2003 году, привез на Лазурный берег фильм "S-21, машина смерти Красных кхмеров", а в 2005 - картину "Артисты сгоревшего театра".

Фото: AP Photo/Francois Mori
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В жюри Рити Панха вошли режиссеры Элис Диоп и Сандрин Маркес, оператор Бенуа Деломм и продюсер Николас Нэжан. Все они - из Франции.

Лауреат этого года станет известен 25 мая - ему вручат награду на церемонии закрытия Каннского кинофестиваля. "Золотая камера" вручается с 1978 года.

Лучший дебютный полнометражный фильм на этот раз выберут среди 22 работ, представленных в одной из трех программ фестиваля - Основном конкурсе, "Двухнедельнике режиссеров" и "Неделе критики".

А сегодня стало известно, что в Канны приезжает в этом году Сильвестр Сталлоне. Цель приезда голливудской звезды - продвижение фильма "Рэмбо- 5. Последняя кровь" (Rembo V - Last Blood), съемки которого уже начались. Сталлоне в роли Рэмбо вернется на экраны осенью. Дата российского релиза совпадает с мировой - 20 сентября.

Фото: ann_semenovich/instagram.com
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Стоит сказать, что продолжение роли Рокки - в фильмах "Крид" и "Крид-2" Сталлоне удалось, как нельзя лучше. Понадеемся, что с другим его культовым героем - Рэмбо - случится то же самое. В фильме режиссера Адриана Грюнберга, помимо Сталлоне, снялись Пас Вега, Оскар Хаэнада и другие артисты.

Фильм "Рэмбо 5" рассказывает о том, как неутомимый герой столкнулся с проблемой под названием "посттравматический синдром". Он уехал на ранчо в Аризоне, посвятил себя животным, а о войне старался не вспоминать. Джон подружился с девушкой Габриэллой и её бабушкой Марией, но однажды Габриэлла поехала в Мексику и .. пропала. Рэмбо приходится вновь взяться за оружие...

Специальный показ эксклюзивных отрывков из нового "Рэмбо" с участием Сильвестра Сталлоне состоится в Каннском Дворце фестивалей 24 мая в 22: 30, причем это будет не обычное мероприятие.

Напомним, что первая часть популярной франшизы о Рэмбо вышла еще в 1982 году. Ее снял кинорежиссер Тэд Котчефф. Ее и еще два фильма о Рэмбо восстановили в новом цифровом формате и покажут в "Гранд-театре Люмьер" в качестве 4K со звуком HDR Dolby.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной 72-й Каннский кинофестиваль
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