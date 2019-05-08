Силы Хафтара сбили Mirage F.1 и захватили его пилота-наемника в Ливии

Истребитель французского производства Mirage F.1, атаковавший наступающие части, подчиняющиеся фельдмаршалу Хафтару, был уничтожен в минувший вторник.

Крылатую машину с грузом бомб, взлетевшую с авиабазы в городе Мисурата, "приземлили" к югу от ливийской столицы - Триполи.

В Сети размещены фото и видеоматериалы с места крушения: в небо поднимается столб черного дыма, на земле видны горящие обломки самолета. Впервые в ходе конфликта в плен захвачен управлявший F.1 пилот-наемник. В ряде источников сообщается, что он из Португалии.

Судя по обнародованным данным, летчик получил неопасные ранения. Правда, не уточняется, когда он пострадал: в ходе обстрела самолета, при катапультировании или в момент приземления - от встретивших его на земле бойцов.

Сообщается, что пленному оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Произошедшее - первый достоверно подтвержденный факт уничтожения самолета, принадлежащего силам Правительства национального согласия. Ранее сообщалось о потере базировавшегося в Мисурате Mirage F.1, однако позже выяснилось, что хафтаровцы перехватили свой собственный истребитель.