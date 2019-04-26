Огонь по своим: силы ПВО Хафтара сбили собственный Mirage F.1

Two nights ago, a Mirage F.1 crashed near Al-Watiya Air Base. #LNA claimed that it has shot it down & that was the last airworthy #GNA's Mirage F.1ED. But it turned out that is #Libya National Air Force's Mirage F.1AD! If they shot-it down, then they downed their own airplane! pic.twitter.com/rf0ZyBI45F — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 25 апреля 2019 г.

Уничтоженная крылатая машина позже была опознана как легкий многоцелевой истребитель Mirage F.1 французского производства. В Сети появились фотографии бойцов ЛНА, которые позировали у обломков летательного аппарата.

Однако позже внимательное изучение опознавательных знаков поверженного самолета привело к неожиданному результату: оказалось, что это Mirage F.1AD.

На вооружении подразделений военно-воздушных Ливийской национальной армии как раз имелись два таких самолета.

But i am convinced #LNA have shot down its own Mirage F1-ED warplane because

the tail section has a special logo, that’s only found on the LAF’s Mirage F1-ED warplane#Libya pic.twitter.com/BVEH8S01kd — Islamic World Update (@islamicworldupd) 26 апреля 2019 г.

После того как эти неожиданные данные получили огласку, прохафтаровские источники прекратили любое упоминание о произошедшем инциденте.

До сих пор непонятно, что же реально там произошло: был ли данный истребитель сбит, например, зенитно-ракетным комплексом "Квадрат", или просто потерпел крушение во время планового полета из-за технических проблем. Также неизвестно, что произошло с пилотом.

В ходе сражения за Триполи ВВС ЛНА уже лишились одного МиГ-21, сбитого над городом из переносного зенитного ракетного комплекса.

Также были сообщения о потерях в авиации у сил, противостоящих ЛНА, но до сих пор реальных подтверждений этому так и не поступило.