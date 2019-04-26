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26.04.2019,  
13:50
Текст:  Алексей Моисеев

Огонь по своим: силы ПВО Хафтара сбили собственный Mirage F.1

Три дня назад ливийские источники сообщили о победе сил противоздушной обороны Ливийской национальной армии Хафтара. Им, якобы, удалось сбить самолет, вылетевший с авиабазы в городе Мисурата, где как раз сконцентрирована авиация противников фельдмаршала.

Уничтоженная крылатая машина позже была опознана как легкий многоцелевой истребитель Mirage F.1 французского производства. В Сети появились фотографии бойцов ЛНА, которые позировали у обломков летательного аппарата.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine / wikimedia.org
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Однако позже внимательное изучение опознавательных знаков поверженного самолета привело к неожиданному результату: оказалось, что это Mirage F.1AD.

На вооружении подразделений военно-воздушных Ливийской национальной армии как раз имелись два таких самолета.

После того как эти неожиданные данные получили огласку, прохафтаровские источники прекратили любое упоминание о произошедшем инциденте.

До сих пор непонятно, что же реально там произошло: был ли данный истребитель сбит, например, зенитно-ракетным комплексом "Квадрат", или просто потерпел крушение во время планового полета из-за технических проблем. Также неизвестно, что произошло с пилотом.

В ходе сражения за Триполи ВВС ЛНА уже лишились одного МиГ-21, сбитого над городом из переносного зенитного ракетного комплекса.

Также были сообщения о потерях в авиации у сил, противостоящих ЛНА, но до сих пор реальных подтверждений этому так и не поступило.

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